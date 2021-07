Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung har lanserat en Chrome OS-bärbar dator på grundnivå som kostar $ 299 i USA.

Kallas Galaxy Chromebook Go, den är nu tillgänglig att köpa på Samsungs webbplats och någon annanstans. Vid lanseringen är Wi-Fi-modellen ditt enda alternativ, men Samsung planerar också att erbjuda en LTE-modell under de kommande veckorna. Båda versionerna har en 14-tums 1366 x 768 HD-skärm, Intel Celeron N4500-processor, 4 GB RAM och 32 GB lagringsutrymme (kan utökas via microSD).

Visst, med den typen av specifikationer kommer du inte att göra så många intensiva saker, men Chromebooks är inte precis tunga spelmaskiner. De är avsedda för att surfa på nätet, titta på YouTube-videor, kolla din Gmail och ladda ner en massor av webbappar och Android-appar. För sådana typer av uppgifter är Galaxy Chromebook Go en idealisk maskin.

Samsungs ChromeOS-bärbara dator har också ett 5480mAh-batteri som ska ta 12 timmar på en enda laddning. När det gäller portar innehåller den en USB-A 3.2-port, två USB-C-portar, ett hörlursuttag och en microSD-kortläsare. Vi ärligt talat den här typen av hårdvara är bäst lämpad för barn, resenärer och lätta webbläsare. För dem har Galaxy Chromebook Go mycket att tillgodose deras behov.

