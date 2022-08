Så här kontrollerar du datorns specifikationer: Hitta de fullständiga specifikationerna för din dator.

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Du kanske inte känner till de exakta specifikationerna för din dator. Om du har köpt en bärbar dator eller en färdigbyggd dator kanske du inte tänker på specifikationerna.

Det kan vara praktiskt att lära sig specifikationerna för att ta reda på om du planerar att installera en viss app eller uppgradera vissa delar. Vi har tidigare skrivit om vilka delar du bör uppgradera först, samt hur du uppgraderar din CPU och hur du uppgraderar ditt RAM-minne, men kanske behöver du bara veta för något du planerar att köpa.

Den goda nyheten är att det finns sätt att ta reda på dina PC-specifikationer utan att öppna den och titta på själva hårdvaran.

Det finns ett antal olika sätt att hitta datorns specifikationer med bara några få klick i Windows. Du kan få mycket information riktigt snabbt utan att ens ladda ner någon extra programvara.

I Windows 10 och Windows 11 kan du få tillgång till några snabba uppgifter, bland annat vilken CPU du använder, hur mycket RAM du har installerat, din version av Windows och mycket mer. Så här gör du:

Klicka på startknappen eller tryck på Windows-tangenten på tangentbordet. Skriv om Klicka på "Om din dator" under det alternativ för systeminställningar som visas.

Därifrån kan du sedan se mycket av det du behöver veta i en överblick.

Det här är bara de grundläggande specifikationerna för din dator, men du kan inte bara se dem i en överblick här, utan du kan också kopiera dem genom att klicka på knappen i den här appen om du behöver dem för felsökning.

Windows ger dig också ett annat enkelt sätt att se datorns specifikationer. Den här metoden ger dig också fler detaljer, inklusive information om ditt grafikkort och anslutna kringutrustning (mus, tangentbord och liknande).

Du kan få tillgång till denna information via DirectX Diagnostic Tool. DirectX är en intelligent teknik som låter dina olika datorkomponenter kommunicera med varandra för att fungera effektivt. DirectX är viktigt för PC-spel, men det är också bara en viktig del av hur din maskin fungerar.

DirectX Diagnostic Tool (alias dxdiag) används vanligtvis för att hitta problem eller rapportera problem. Men du kan också använda det för att enkelt ta reda på dina PC-specifikationer. Så här gör du:

Klicka på startknappen eller tryck på Windows-tangenten på tangentbordet. Skriv dxdiag Klicka på ikonen där det står "dxdiag run command". Låt det köra och kontrollera resultaten

Dina systemspecifikationer delas sedan upp i olika avsnitt. De grundläggande specifikationerna för din maskin visas på huvudsidan, men du kan också klicka på fliken "display" högst upp för att se ditt grafikkort och klicka på "sound" och "input" för att få reda på mer om viktiga anslutna enheter.

Det här verktyget kan användas för alla möjliga saker, bland annat för att ta reda på vilken BIOS-version din dator har. Längst ner i appen finns en knapp med texten "spara all information". Om du klickar på den sparas alla uppgifter i ett textdokument. Du kan sedan se allt detta i en överblick.

Om du äger ett grafikkort från Nvidia är chansen stor att du har laddat ner GeForce Experience, särskilt om du har uppdaterat dina grafikdrivrutiner eller bara försökt finjustera din speldator för att få fler FPS och en smidigare upplevelse.

GeForce Experience är ett utmärkt verktyg för att göra alla möjliga saker, bland annat för att fånga spelupptagningar som du kan använda på YouTube eller strömma på Twitch. Men du kan också enkelt uppdatera dina grafikdrivrutiner och göra andra saker som att ta reda på specifikationerna för din dator.

För att se dina specifikationer öppnar du GeForce Experience genom att högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och klicka på för att öppna den eller genom att hitta den via listan över appar i startmenyn. Gå sedan över till fliken "Allmänt". Därifrån bör du se dina PC-specifikationer under "My Rig" till höger i appen.

Här visas ditt aktuella grafikkort, CPU, RAM-minne och drivrutinversion samt den upplösning som din skärm körs med.

