Så här aktiverar du G-Sync på din speldator och bildskärm

(Pocket-lint) - Om du har ett Nvidia-grafikkort och en kompatibel spelmonitor kan Nvidia G-Sync hjälpa dig att få en jämnare spelupplevelse.

Nvidia G-Sync är en teknik som är utformad för att hjälpa en bildskärm och ett grafikkort att kommunicera mer effektivt och därmed ge dig en tårfri spelupplevelse. Om du har en bildskärm med snabb uppdateringsfrekvens kan du också dra nytta av Nvidia Reflex, men G-Sync kan också göra skillnad.

G-Sync fungerar genom att anpassa uppdateringsfrekvensen på din spelskärm till bildfrekvensen (FPS) i det PC-spel du spelar. Detta förhindrar att skärmen slits sönder om FPS plötsligt sjunker dramatiskt. Det är dock inte aktiverat som standard, så det är viktigt att du aktiverar G-Sync.

Innan du börjar är det viktigt att kontrollera att du har en bildskärm som klarar G-Sync. G-Sync fungerar inte om du inte har hårdvaran som stöder det.

Nvidia har en detaljerad databas som innehåller alla aktuella G-Sync-kompatibla och kompatibla bildskärmar. Vi rekommenderar att du kontrollerar den för att se om din bildskärm finns med i den. De bästa skärmarna i den här listan erbjuder också G-Sync Ultimate. Dessa högklassiga skärmar lovar ultralåg latenstid, bakgrundsbelysning med flera zoner, maximal ljusstyrka på 1 000 nits och DCI-P3 färgomfångstäckning.

I andra änden av spektrumet finns G-Sync Compatible-skärmar som inte har full G-Sync-validering utan istället kör en annan typ av Adaptive-Sync-teknik som AMD:s FreeSync. Dessa skärmar kan fungera med G-Sync men kanske inte heller fungerar lika felfritt som godkända skärmar.

Innan du gör något annat måste du aktivera Nvidia G-Sync i skärmens maskinvaruinställningar. Använd menyknapparna på din bildskärm för att hitta adaptiv synkronisering och G-Sync-inställningarna där och aktivera dem.

Var detta finns varierar från bildskärm till bildskärm. Så du kan behöva läsa i din manual för att hitta var inställningen finns. När det är gjort kan du aktivera G-Sync i Windows.

Om du antar att du har en Nvidia G-Sync-kompatibel bildskärm måste du följa några steg för att aktivera den:

Högerklicka på skrivbordet i Windows Klicka på Nvidias kontrollpanel (i Windows 11 måste du först klicka på "Visa fler alternativ"). Leta efter "display"-inställningar på vänstermenyn. Klicka sedan på "Konfigurera G-Sync". Klicka på rutan "enable G-Sync" (aktivera G-Sync). Välj om du vill aktivera den för fullskärmsläge eller fönsterläge.

Du kan också hitta Nvidias kontrollpanel genom att klicka på startknappen och skriva Nvidias kontrollpanel i sökrutan.

Om du har mer än en bildskärm måste du ställa in din G-Sync-bildskärm som primär bildskärm så att G-Sync fungerar korrekt när du spelar.

Så här gör du:

Högerklicka på skrivbordet och klicka på Displayinställningar. Klicka på "Identifiera" bredvid de bildskärmar som visas. Ta reda på vilken som är G-Sync-skärmen och klicka på ikonen för den. Klicka på alternativet "Gör detta till min huvudskärm".

Du kommer då att upptäcka att spel startar på den monitorn och att de inställningar du har aktiverat fungerar bra när du spelar.

När du har aktiverat G-Sync är det också värt att justera några av inställningarna i ditt spel. För att få den bästa upplevelsen vill du att spelets FPS ska matcha skärmens uppdateringsfrekvens. Det betyder att om FPS överstiger din maxuppdateringsfrekvens blir upplevelsen inte lika bra.

Det bästa är att gå in i varje spel och ändra några inställningar. Se först till att du har ställt in skärmens maximala uppdateringsfrekvens i inställningarna. Sedan ska du också leta efter en FPS-begränsare. Du kanske upptäcker att om du ställer in denna på samma (eller en aning lägre) nivå som din maxuppdateringsfrekvens får du bäst resultat.

Det är ingen fördel att ha 300 FPS om din bildskärm bara klarar max 144 Hz. Lek med inställningarna tills du hittar det som fungerar bäst för dig. Inställningarna kan variera från spel till spel. Du kan också upptäcka att det lönar sig att aktivera V-Sync också.

Skriva av Adrian Willings.