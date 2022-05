Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Man kan lugnt säga att vi under de senaste åren har sett ett stort antal framsteg när det gäller tekniken i dina bärbara datorer. Du kan nu få en kraftfull, bärbar bärbar dator från en mängd tillverkare, och den behöver inte heller kosta allt.

Om du inte har märkt det har det skett en stor uppdatering av grafikprestanda, särskilt från Nvidias senaste GeForce RTX 30-serie GPUS.

Så om du fortfarande har en bärbar dator med GTX 10-seriens modell finns det en mycket god chans att du kommer att uppleva en stor ökning och du behöver inte spendera en förmögenhet för att få den prestandauppgraderingen.

Om du till exempel väljer en bärbar dator med RTX 3060, som denna Gigabyte G5, kan du spendera så lite som 799 pund och dra nytta av den senaste tekniken. Så exakt vad har förbättrats sedan 10-serien (som denna äldre Razer Blade)? I korthet - en hel del.

Nvidia har ett gäng tekniker som följer med ett grafikkort. Alla dessa kombineras för att skapa en alltigenom snabb upplevelse.

Det finns Dynamic Boost, Nvidias teknik som automatiskt växlar ström från CPU till GPU när det behövs, för att se till att du får högsta möjliga prestanda, men utan att du behöver göra något.

Det finns också något som kallas DLSS, vilket är en förkortning för Deep Learning Super Sampling, och är en AI-teknik som används för att öka grafikprestanda och bildfrekvens med hjälp av Tensor Core AI-processorer som är inbyggda direkt i själva GPU:n. Det innebär super smidig spelning tack vare snabba bildfrekvenser utan att offra bildkvaliteten, perfekt för att dra nytta av skärmar med snabb uppdatering som 144hz-panelen på den bärbara datorn från Gigabyte.

RTX 30-seriens bärbara GPU:er för bärbara datorer är också utrustade med ray-tracing-funktioner också, så att spel med stöd för ray-tracing visar med mycket mer realistiska ljuseffekter. Det är en visuell ljusteknik som mer exakt återger ljuset i en scen och kräver mindre skapelsetid från konstnären än gamla metoder.

Och det finns gott om spel som drar nytta av dessa Nvidia-tekniker. Bland dessa finns bland annat Guardians of the Galaxy, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider och till och med Minecraft, bland många, många fler.

Så där du kanske har funnit att en bärbar dator i 10-serien kämpar för att upprätthålla de höga bildfrekvenserna eller vackert strålspårade scenerna, använder RTX 30-serien sin avancerade intelligens för att hålla jämna steg med de mest krävande spelen mer utan ansträngning.

Kort sagt, du kan få otroliga prestanda på ett system som du kan bära med dig i ryggsäcken.

Det handlar dock inte bara om brutal spelkraft. De senaste bärbara datorerna i 30-serien har även andra smarta funktioner som gör dem idealiska för arbete och allmän daglig användning, oavsett om du är kreativ eller bara någon som behöver en bärbar maskin för att få jobbet gjort.

Nvidia har också samarbetat med CPU-leverantörer för att utveckla ett nytt ramverk på låg nivå som kallas CPU Optimizer och som gör det möjligt för Nvidias GPU-drivrutin att ytterligare optimera prestanda, temperaturer och energiförbrukning. Effektivitet uppnås genom att minska onödiga overheadberäkningar och strömmen flyttas från mellan GPU och CPU när den behövs som mest.

Rapid Core Scaling är en annan ny Nvidia-teknik som kommer att gynna kreativa program som Adobe Premiere Pro, Blender eller MATLAB. Rapid Core Scaling känner automatiskt av arbetsbelastningens egenskaper och skiftar snabbt strömmen mellan GPU-kärnorna när batteriet är slut. Genom att på ett intelligent sätt skifta strömmen baserat på arbetsbelastningen kan högre klockfrekvenser och högre prestanda uppnås.

Dessa optimeringar som fungerar säkerställer också att batteriet inte töms lika snabbt som det skulle göra om du använde dig av alla vapen, och de innebär också att fläktarna inte snurrar som helikopterblad.

Så där har du det, några ganska övertygande skäl till varför du bör överväga att dumpa din gamla bärbara dator med 10-serien för en ny GeForce RTX 30-serie maskin som Gigabyte G5. Och som vi nämnde kan du få tag på den för så lite som 799 pund i Storbritannien.

Detta är bara en handfull av de fördelar du får om du byter till en bärbar dator med Nvidia GeForce RTX 30-serien - du kan läsa ännu mer på Nvidias webbplats här.