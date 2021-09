Vad är DLSS? Nvidias AI-drivna grafikteknik förklaras

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du har tittat på de senaste och bästa Nvidia RTX -grafikkorten har du kanske hört talas om DLSS. Om du inte är säker på vad det är, har vi svaren.

Nvidia har helt klart en seriös spelhårdvara i form av olika olika grafikkort, men företaget har också arbetat med ett antal olika programvaruteknologier under de senaste åren för att få ut det mesta av den hårdvaran.

Företaget har gjort ett stort tryck på krafterna för strålspårning och erfarenheten som kan lägga till spel. Denna teknik lägger till förbättrad bild genom realistisk belysning, exakta skuggor och diffusa ljuskällor. Men det kan också sätta press på din spel -PC och sänka ditt FPS -antal, vilket är eländigt för alla PC -spelare.

Det är där DLSS kommer in. Detta är en teknik som är utformad för att låta dig få ut det mesta av fantastisk visuell trohet samtidigt som du förbättrar prestanda och håller dina bildfrekvenser höga så att du kan få ut det mesta av din snygga spelmonitor .

Deep Learning Super Sampling (aka DLSS) är en teknik för artificiell intelligens som Nvidia har utvecklat för att förbättra prestandan på din spelmaskin även när du kör högre inställningar.

Tanken är att sätta mindre press på din GPU genom att göra originalbilden med en lägre upplösning och sedan använda artificiell intelligens för att uppskala den bilden för att ge intrycket att den körs med en högre upplösning.

Tänk dig att du spelar en visuellt fantastisk trippel-A-titel på maximala inställningar på en 4K-bildskärm men spelet körs faktiskt med 1080p och uppskalas sedan av AI till 4K med DLSS. Detta innebär att spelet kan springa snabbare och smidigare vilket ger dig stora FPS -vinster men utan att det visuella lidandet.

DLSS artificiell intelligens lägger i huvudsak till de extra pixlarna för att resultera i en fantastisk utsikt men en som är smidig och inte låter dig gråta över att FPS -räknaren tappar.

DLSS är inte perfekt, men det har förbättrats med tiden och nu har Nvidia flera DLSS -inställningar som inkluderar prestanda, balanserat och kvalitetsläge. Du kan byta mellan dessa baserat på din erfarenhet av kvalitet som erbjuder de bästa visuella förbättringarna medan prestanda kan hjälpa till att öka din FPS om det ser ut som att det sjunker.

Vi nämnde hur strålspårning kan bidra till de övergripande visuella effekterna i spelet men det kan ha en negativ inverkan på spelets prestanda. DLSS motverkar detta och låter dig behålla sådana inställningar på men fungerar med seriös grafisk magi för att förbättra den övergripande prestandan.

Vi har sett detta i aktion i ett antal spel. I vissa gör det en större skillnad än andra. På maxinställningar var Cyberpunk 2077 särskilt beskattningsfullt när den lanserades första gången. Även med en biffig dator och en RTX 3080 fick vi 20-30 FPS med DLSS avstängd men allt annat tog max. Att slå på DLSS resulterade i nästan dubbelt så hög bildhastighet och en mycket mjukare upplevelse.

Det är dock inte perfekt än. När det är inställt på prestandamod kan du mycket väl märka en försämring av den övergripande visuella kvaliteten beroende på vad du spelar. En liten suddighet kan uppstå jämfört med att köra på 4K med DLSS avstängd. För det mesta fungerar tekniken bra och avvägningen är väl värd att spela med.

Till en början när DLSS först lanserades stödde bara en handfull spel det och du kunde inte bara köra det på någonting. Sedan dess har DLSS förbättrats och släppts i form av DLSS 2.0. Företaget har också försökt att göra det mer tillgängligt för utvecklare så att det inte behöver utbildas i specifika spel för att ge bästa prestanda utan istället kan integreras mer i så många spel som möjligt.

DLSS stöds också av Unreal Engine 4 och fungerar också med Unity 2021.2, vilket betyder att det kommer att fungera med de vanligaste spelmotorerna och ett brett utbud av spel.

Ändå beror DLSS -implementering på utvecklarna, men vi har sett det i ett antal spel. Nvidia har också några djärva påståenden om de prestandaförbättringar som DLSS erbjuder till följande titlar:

Outriders - med DLSS kan varje GeForce RTX GPU slå 60 bilder per sekund vid 1440p med NVIDIA DLSS aktiverad, och skalningen vid 4K är upp till 73%, vilket gör varje GPU från GeForce RTX 3060 Ti och upp till en 4K GPU.

DEATH STRANDING - DLSS möjliggör 100+ FPS vid 1440p för alla RTX GPU: er och kan

ger en jämn 60+ FPS vid 4K.

F1 2020 - DLSS möjliggör 100+ FPS vid 1080p för alla RTX -GPU: er och jämn 60+ FPS vid 4K med maximala inställningar för RTX 2060 Super och högre GPU: er.

Kontroll - DLSS tillåter spelare att uppnå 1440p 60+ FPS med maximala inställningar och strålspårning aktiverad på RTX 2070 Super och högre GPU: er.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS möjliggör 60+ FPS vid 4K -upplösningar för RTX 2070 Super och högre GPU: er och garanterar en jämn 80+ FPS vid 1440p för alla RTX GPU: er.

Deliver Us the Moon - DLSS gör att RTX 2060 och RTX 2060 Super kan spelas upp med maximala inställningar med strålspårning aktiverad upp till 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS gör att RTX -GPU: er kan se upp till 2X prestandaökning vid 4K, vilket möjliggör en mycket mjukare upplevelse.

Red Dead Redemption 2 - DLSS tillåter spelare att få över 60 FPS i Red Dead med maxinställningar. Nvidia hävdar att med en 3060 Ti kan du få över 60 FPS vid 1440p och om du har en 3070 eller bättre kan du få samma höga FPS -räkningar vid 4K också.

Den officiella listan över spel som stöder DLSS växer ständigt men innehåller för närvarande:

Mitt i ondskan

Hymn

Arons äventyr

Battlefield V

Ljust minne

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Warzone

Kontrollera

Crysis Remastered

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Leverera oss månen

DOOM Evig

Anmäld

Everspace 2

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Into The Radius VR

Järnkonflikt

Rättvisa

Lego Builders Journey

Marvels Avengers

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Metro Exodus PC Enhanced Edition

Minecraft

Monster Hunter: World

Mount & Blade II Bannerlord

Mortal Shell

Naraka: Bladepoint

Nioh 2: The Complete Edition

No Mans Sky

Outriders

Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

Redo eller inte

Redout: Space Assult

Rost

Avhugget stål

Scavengers

Shadow of the Tomb Raider

System Shock Demo

Mediet

The Fabled Woods

War Thunder

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Rycka

Nvidia säger att med DLSS aktiverat i Rainbow Six Siege kan du få en prestandahöjning på upp till 50% medan du spelar på 4K. Företaget säger att du kan få över 100 FPS även om grafiken är maxad.

DLSS kommer också till följande spel inom en snar framtid:

Alan Wake Remastered

Ikarus

Industria

LEGO Builders Journey

DÖR: 1983

Uppstigningen

Ihållande

Det är inte bara de stora speltitlarna som har DLSS -stöd heller. Det finns också många indie -titlar som har DLSS -funktioner, inklusive:

Rädslans anatomi

Apocalypse: 2.0 Edition

Beyond Enemy Lines 2

Vattendrag VR

ChronoTecture: The Eprologue

Cions of Vega

Death Realm

DeepStates [VR]

Avsluta från

Fallbalansboll#

Frozenheim

Helios

Höll Space 5D6

Sista hoppet på jorden

Loverowind

Mortal Online 2

Powerslide Legends

RAZE 2070

Återkallelse

REFICUL 666

Avhugget stål

Soul Dossier

Till helvete med det

Twin Stones: Bukkas resa

Obruten: FPV Drone Simulator

Okänd skog

Wakamarina Valley, Nya Zeeland

Japp

Med nyare uppdateringar har Nvidia möjliggjort DLSS -stöd för virtual reality -spel inklusive No Mans Sky, Into The Radius och Wrench.

Om du vill veta mer om DLSS kan du läsa om det på Nvidias officiella webbplats .