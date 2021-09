Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft tog av sig en mängd enheter under en stor livestream i slutet av september 2021, men en av de mindre radikala renoveringarna som den visade upp för Surface-linjen kom i form av Surface Go 3.

Detta är, precis som det låter, en uppdatering av den äldre Surface Go 2 och på ytan ser den inte alltför annorlunda ut än uppdateringen till Windows 11. Här är dock några mer detaljerade jämförelser på några få nycklar områden.

Vi kommer att ta itu med elefanten i rummet här - Go 3 och Go 2 verkar ha bokstavligen identiska mönster - detta bekräftas av att Microsoft listar deras dimensioner som samma på millimeter. Det betyder att om du gillade utseendet på Go 2, finns det absolut ingenting som hindrar dig från att ha samma syn på Go 3.

Det betyder att du får en 10,5-tums skärm med ganska tjocka ramar, tillsammans med ett fällbart lock som håller tangentbordet och styrplattan. Endera generationen är en sann 2-i-1, så att du kan använda den som antingen en surfplatta eller en bärbar dator enligt dina behov.

Vi skulle ha hoppats på en större översyn som kan förbättra Go -utseendet lite, men det verkar som om vi kommer att behöva vänta ett tag till för det. Den goda nyheten är att Go 3 och Go 2 båda är superlätta, perfekta för bärbart arbete.

Som en del av den bristen på förändring bekräftar de faktiska tekniska specifikationerna för skärmen du kommer att använda att den inte heller har förändrats mellan generationer - i båda modellerna är det en upplösningspanel på 1920 x 1280, med 220 PPI och 10 -punkt multi-touch stöd.

Det här är ingen stor tragedi heller - displayen uppdaterades väsentligt mellan första Go och Go 2, så det är ingen stor överraskning att Microsoft har fastnat för det igen. Den har bra skärpa och färgnoggrannhet, särskilt med tanke på dess storlek.

När vi kommer under huven kommer vi äntligen till området där saker och ting faktiskt har förändrats en hel del. Från och med Go 2 drivs den antingen av en Intel Pentium Gold 4425Y eller en åttonde generationens Intel Core m3. Det sistnämnda var det enda riktiga valet för oss, men lämnade ändå Go 2 lite undermålig i vissa scenarier.

Allt detta körde Windows 10 i sitt avskalade "S" -läge, och allt gick till en enhet som var praktisk i en nypa men kunde kämpa med utmanande uppgifter. För att åtgärda detta innebar det att man skulle spendera en hel del extra pengar på steg-up-alternativ som fördubblat RAM-minne eller den dyrare processorn.

För Surface Go 3 har Microsoft hjälpt till lite genom att höja minimispecifikationerna lite. Go 3 kan utrustas med en dual-core Intel Pentium Gold 6500Y eller dual-core 10: e generationens Intel Core i3-10100Y-processor, vilket representerar ett anständigt steg framåt i kraften.

Den levereras också med Windows 11 (även i "S" -läge) för lite av ett nyare utseende och fördelarna med nya funktioner som Xbox Cloud Gaming för att göra Go 3 lite mer användbar för en enhet.

Båda generationerna kan ha antingen 4 GB eller 8 GB RAM, och båda kan byggas med antingen usla 64 GB eller 128 GB lagringsutrymme på enheten.

De två generationerna av surfplattor har exakt samma uppsättning portar, som du kan förvänta dig av den oförändrade designen - listan i sin helhet:

1 USB-C

3,5 mm hörlursuttag

1 Surface Connect -port

Yttyp Cover Port

MicroSDXC -kortläsare

Detta innebär att du kan utöka ditt lagringsutrymme antingen med hjälp av microSD, men lämnar Go 2 och Go 3 ganska korta riktiga portar att använda - så du kommer troligen att plocka upp en dongle för att följa med. På samma sätt, oavsett vilken version du väljer, kommer du nästan säkert att hämta en Surface Type Cover så att du faktiskt kan använda ett tangentbord med surfplattan.

När det gäller att välja en vinnare mellan Go 2 och Go 3 är sakerna faktiskt väldigt enkla av en viktig anledning - priset. Där Surface Go 2 anlände till £ 399, startar Go 3 från £ 369, och Go 2 är fortfarande inte så kraftigt rabatterade runt platsen.

Det betyder att för närvarande är den enklaste logiken att välja den mer framtidssäkra Go 3, eftersom du kommer att spendera liknande belopp på äldre hårdvara om du väljer den äldre modellen.

