(Pocket-lint) - Microsofts utvecklarkonferens är inte en mycket konsumentvänlig affär, men företagets VD lyckades smyga in ett tillkännagivande som du och din kan tycka intressant: En stor uppdatering av Windows är på väg.

"Snart kommer vi att dela en av de mest betydelsefulla uppdateringarna av Windows under det senaste decenniet för att låsa upp större ekonomiska möjligheter för utvecklare och skapare," retade VD Satya Nadella under Microsofts grundläggande adress för Build 2021 Day One . "Jag har själv varit värd för det under de senaste månaderna, och jag är oerhört glad över nästa generation av Windows."

Nadella tillade: " Vi kommer att skapa fler möjligheter för alla Windows-utvecklare idag och välkomna alla skapare som letar efter den mest innovativa nya, öppna plattformen för att bygga och distribuera och tjäna pengar på applikationer. Vi ser fram emot att dela mer mycket snart."

Rykten om nästa generation av Windows antyder att det har kodnamnet Cobalt och kommer med ett uppgraderat användargränssnitt som kallas Sun Valley . Det packar förmodligen ett modernare utseende och andra förbättringar. Microsoft har naturligtvis inte specificerat något annat, eller ens när den nya uppdateringen kommer att presenteras. ZDNet sa att det sannolikt kommer att komma senare i år.

