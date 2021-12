Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - LG har meddelat att två nya bildskärmar kommer att göra sina debuter på CES 2022, och visar upp några imponerande specifikationer som borde göra dem perfekta för de många människor som nu arbetar hemifrån regelbundet.

De två modellerna i fråga är LG UltraFine Display (modell 32UQ85R) och LG DualUp Monitor (modell 28MQ780) och erbjuder på liknande sätt avskalad slank design som ska se lika bra ut som hemma på ett kontor som i hushåll.

Det förstnämnda är det snyggare erbjudandet, en 32-tumsskärm med en 4K-panel som bör erbjuda precision och fantastiska färger, men det är DualUp som ser mer riskabel och innovativ ut.

Den ger ett vild bildförhållande på 16:18 för att effektivt erbjuda en form som ser ut som två skärmar ovanpå varandra, vilket låter dig multitaska vertikalt snarare än horisontellt.

Det är ett nytt utseende, och ett som vi säkert kan se vissa människor tycker är mycket användbara när de arbetar, och uppenbarligen erbjuder samma skärmutrymme som två 21,5-tumsskärmar. Det kan fungera utmärkt för alla med begränsat skrivbordsutrymme som gillar idén att ha mer skärm att arbeta med.

Båda bildskärmarna kommer att utforskas under LG:s presentationer på CES 2022, även om du vill dyka in i deras exakta specifikationer nu kan du kolla in LG:s egen release om dem här .