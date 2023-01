Intel avslöjar 13:e generationens mobila CPU:er, inklusive den första 24-kärniga processorn för bärbara datorer någonsin

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Intel har i dag presenterat sin senaste generation av processorer för bärbara datorer, inklusive de snabbaste mobila processorerna någonsin.

Dessa nya processorer använder samma big.LITTLE-designlogik som tidigare, med en blandning av både prestandakärnor och effektivitetskärnor för bästa möjliga upplevelse.

Processorerna finns i olika skevheter, bland annat toppmodellen med extrem prestanda HX-processorer, den tunna entusiastklassen H-seriens processorer, P-serien som är inriktad på tunna och lätta bärbara datorer med prestanda och U-serien för moderna och lätta datorer.

Flaggskeppsprocessorn i denna serie är Intel Core i9-13950HX, som enligt företaget är den snabbaste mobila processorn som finns tillgänglig med en klockfrekvens på upp till 5,6 GHz. Det är den första mobila 24-kärniga processorn, med åtta prestandakärnor och 16 effektivitetskärnor.

Precis som de tidigare processorerna av 12:e generationen kommer dessa nya modeller att ha stöd för DDR5 RAM, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 vid 20 Gb/s och upp till dubbla 4K 60Hz-skärmar via DisplayPort 2.1), Bluetooth LE och Intel Wi-Fi 6E också. På Core i9-13950HX inkluderar detta stöd upp till 128 GB RAM, med minnesstöd för både DDR4 och DDR5, samt dynamisk överklockning via XMP 3.0.

Intel hävdar olika prestandaförbättringar för dessa 13:e generationens CPU:er, med så mycket som 79 procents förbättring av Blenderprestanda, 24 procents lyft i Autodesk, 15 procents förbättring i After Effects med mera.

När det gäller spel har i9-13950HX en 12-procentig ökning av genomsnittlig FPS jämfört med i9-12900HX i olika moderna titlar, inklusive Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy med mera.

13:e generationens processorer har också förbättrade multitaskingförmågor, vilket gör dem idealiska för spelutveckling, 8K-videouppspelning och redigering med HEVC 422 med mera. Intel säger att det är möjligt att både spela in och streama med förinställningen x264 "Slower" med färre överhoppade bilder och en smidigare upplevelse.

Tillsammans med HX-processorerna kommer processorer i H-serien, P-serien och U-serien att driva 250 bärbara datorer från bland annat Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer och Razer år 2023. Dessa andra varianter kommer att ha upp till 14 kärnor, med sex prestandakärnor och åtta effektivitetskärnor.

Dessa 13:e generationens bärbara datorer kommer också att innehålla Intel Iris Xe-grafik med funktioner som inkluderar "endurance gaming" för en smidig spelupplevelse på batteriet. Intels XeSS Super Sampling lovar också att öka prestandan, tillsammans med Intel Arc-kontroll för att enkelt kunna vrida på grafiken.

