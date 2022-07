Hur man kopierar och klistrar in på en Chromebook

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du har en Chromebook har du kanske upptäckt att enkla saker som att kopiera och klistra in inte är så enkla som du skulle vilja.

Att kopiera och klistra in text från en sak till en annan borde vara okomplicerat, så om du behöver veta hur du gör det när du använder din Chromebook så håll dig till oss när vi ger dig de tips du behöver.

Ett av de enklaste sätten att kopiera och klistra in på en Chromebook är att använda kortkommandon. Om du har använt en Windows-maskin tidigare kommer dessa genvägar att vara familjärt bekanta för dig.

För att kopiera och klistra in med hjälp av tangentbordet behöver du bara först markera det du vill kopiera. Använd styrplattan för att placera markören nära det du vill kopiera och håll sedan ned shift-tangenten medan du nudgar markören i rätt riktning med hjälp av piltangenterna. Detta bör markera texten i fråga och du kan använda den för att kopiera ord eller hela meningar med lätthet.

När texten du behöver är markerad håller du CTRL-tangenten till vänster på tangentbordet intryckt och trycker på C. Detta är genvägen för att kopiera.

Nästa steg är att klicka över till det fönster, den flik eller den app du försöker kopiera texten till och trycka på CTRL+V. Detta kommer att klistra in det du har kopierat.

Om du är upptagen med att kopiera och klistra in på din Chromebook kanske du upptäcker att du kopierar extra saker tillsammans med din text utan att det är meningen.

Om du väljer text från webben kan det ibland leda till att HTML-kod kopieras tillsammans med texten och det kan sedan orsaka problem på andra ställen, vilket leder till att konstiga stilar visas eller att kod visas där den inte ska vara.

Den goda nyheten är att det är möjligt att kopiera och klistra in och ta bort koden samtidigt. Börja först med att kopiera som du skulle göra normalt. Men i stället för att klistra in direkt klickar du på den plats där du vill klistra in och klickar på CTRL+SHIFT+V. Detta är standardgenvägen för att klistra in utan formatering. Det tar bort alla irriterande stilar, koder eller andra saker och lämnar dig med bara den rena texten.

Alternativt kan du först klistra in texten i en textredigerare som Text and Caret och sedan klistra in den där du vill ha texten. Detta kommer också att ta bort formateringen.

Som du vet är Chromebook-designen inte som andra bärbara datorer. Även om Chromebooks har en styrplatta har de inte två knappar som en traditionell styrplatta, så du kan inte bara trycka ned på höger sida av styrplattan för att högerklicka. Detta kan göra det besvärligt att komma åt den meny som du normalt förväntar dig att se genom att använda högerklick.

Du kan naturligtvis ansluta en mus och använda den i stället, men det finns faktiskt ett sätt att högerklicka utan att göra det. Du behöver bara trycka två fingrar på styrplattan samtidigt.

Så det andra sättet att kopiera och klistra in är att använda styrplattan för att markera den text du vill ha och sedan trycka två fingrar på styrplattan för att öppna menyn. På den här menyn ser du alternativet att kopiera, klistra in och klistra in utan formatering. Så du klickar bara på kopiera och replikerar sedan processen där du behöver texten.

Du kan använda den här högerklickmenyn för att kopiera bilder också. Klicka helt enkelt på bilden och använd sedan genvägen med två fingrar på styrplattan för att öppna menyn. Därifrån klickar du på kopiera bild och kopierar den sedan in i dokumentet eller vad du nu behöver.

Det finns andra saker som är värda att veta för att göra livet enklare när du försöker kopiera och klistra in på Chromebook:

Förutom att klicka med två fingrar på styrplattan kan du också komma åt menyn genom att hålla in ALT-tangenten och klicka på styrplattan samtidigt.

Du kan använda tricket med två fingrar eller ALT+klick för att kopiera video-URL:er (t.ex. för att dela YouTube-videor) utan problem.

Om du vill kopiera en hel sida, snarare än bara ett valt textstycke, använder du tangentbordsgenvägen CTRL+A. Detta kommer dock att kopiera allt och alla på sidan.

Om du behöver kopiera flera saker samtidigt finns det tillägg för Chromebook som kan hjälpa dig. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste är ett exempel som är värt att prova. Detta lagrar saker lokalt så att du kan komma åt dem när du behöver dem också.

Skriva av Adrian Willings.