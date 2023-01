Vi testade Asus nya glasögonfria 3D OLED-bildskärm och det är ganska fantastiskt

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Som en del av CES-lanseringseventet presenterade Asus sin nya glasögonfria 3D OLED-teknik, Asus Spatial Vision.

Den nya tekniken är exklusiv för Asus, åtminstone när det gäller OLED-paneler - vilket innebär att vi kanske får se IPS-varianter från andra tillverkare.

Den fungerar genom att använda webbkameran för att spåra varje öga och tillämpa ett lenticularfilter på skärmen, vilket skapar en imponerande 3D-effekt utan behov av glasögon.

Det kommer att ha premiär på den nya ProArt Studiobook 16 och Asus Vivobook Pro 16 som kommer att lanseras under tredje kvartalet 2023.

Vi fick chansen att prova den själv på en briefing inför CES för några veckor sedan, och den är mer imponerande än vi kunde ha föreställt oss.

3D-effekten har ett riktigt djup, vilket gör att föremål verkar sväva upp till cirka 4-5 tum från skärmen.

Den kan också tillämpas i motsatt riktning, vilket gör att bilden dyker inåt så att det verkar som om du kan sträcka dig rakt in i skärmen.

En stor begränsning för tillfället är naturligtvis mängden innehåll som kan dra nytta av detta.

Vi fick se en demonstration av hur den används med 3D-modeller, med tanken att tekniken skulle kunna underlätta designprocessen för CAD-modellering och 3D-utskrift.

Vi fick också se trailern för Avatar: The Way Of Water, som inte hade utvecklats specifikt för tekniken, men som hade anpassats från vanlig 3D med ganska bra resultat.

Asus har samarbetat med Dimenco för att utrusta utvecklare med verktyg och riktlinjer för innehåll i simulerad verklighet, inklusive geststyrning och interaktivt lärande.

Asus hoppas kunna bygga ett ekosystem kring den nya 3D-tekniken, och det är därför man lanserar Spatial Vision på sina bärbara datorer i creator-klassen, snarare än på konsumentmodeller.

Om det blir mycket av detta får tiden utvisa, men för tillfället är det en mycket imponerande demonstration av den riktning som 3D-tekniken är på väg mot.

