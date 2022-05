Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Asus speldivision, Republic of Gamers, har presenterat en rad nya produkter vid sitt virtuella evenemang For Those Who Dare: Boundless.

Först och främst finns den bärbara datorn ROG Strix Scar 17 Special Edition. Standardmodellen presenterades på CES tidigare i år och är inriktad på esportentusiaster som kräver extrem prestanda och hög uppdateringsfrekvens.

Special Edition-varianten packar ännu mer kraft inuti med en uppgradering till den senaste Intel 12th Gen Core i9-12950 HX-processorn. Ett biffigt 65 W mobilt chip som kan öka upp till 5,2 GHz.

Naturligtvis behöver en sådan processor en rejäl kylning, och därför har Asus samarbetat med tillverkaren av högklassig termisk pasta, Thermal Grizzly, för att utveckla en högpresterande flytande metallformel kallad Conductonaut Extreme. Denna nya förening används på både CPU och GPU, och Asus hävdar att den sänker temperaturen med upp till 10 grader celsius jämfört med vanlig värmepasta.

Det är dock inte bara insidan som fått uppdateringar, utan även utsidan har ett speciellt osynligt bläckmönster som endast syns under UV-ljus. Ganska unikt.

Asus tillkännagav också en ny utgåva till sin Flow-serie, Flow X16. Detta är en konvertibel tunn och lätt bärbar dator för spel med en 16-tumsskärm.

Precis som Flow X13 som kom före den kan X16 användas i antingen tablett- eller laptopläge tack vare sin 360-graders gångjärnsdesign. Den har också stöd för Asus XG mobile dockning, som vi testade med Flow Z13 tidigare i år.

Flow X16 har en AMD Ryzen 6900HS-processor och en Nvidia RTX 3070 Ti i sin lilla ram. På något sätt lyckas den väga bara 2,1 kg.

Denna avancerade hårdvara kombineras med en QHD 165Hz Mini LED-panel med en svindlande toppljusstyrka på 1100 nits.

Det var dock inte bara bärbara datorer på Asus Boundless-event, märket presenterade även en ny serie tillbehör.

ROG Slash-linjen innehåller väskor, huvudbonader och en bärbar datorhylsa. Det var inte något vi förväntade oss att se, men allt ser förvånansvärt coolt och funktionellt ut.

Produkterna har vattenavvisande TPU-material parat med överdimensionerade spännen och rosa och blå accenter. Som med de flesta ROG-produkter finns det en tydlig cyberpunk-vibbe, och vi gillar det.

Slutligen tillkännagav Asus en expansion till sitt ROG Citadel XV-spel, kallad Scar Runner. Det är ett parkourspel i första person med ett pusselelement.

De som har den bärbara datorn Scar 17 i specialutgåva kommer att kunna hitta ledtrådar gömda på själva datorn, även om vi inte är övertygade om att det kommer att vara anledningen till att någon köper en sådan högklassig maskin.

De nya bärbara datorerna kommer att finnas tillgängliga från Q3 2022. ROG Strix Scar 17 Special Edition kommer att börja på 3 999,99 pund, priser har ännu inte tillkännagivits för Flow X16.

Skriva av Luke Baker.