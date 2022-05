Så här tittar du på Asus ZenBook Pro-lanseringsevenemanget via livestream

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Asus imponerade på oss med sin första generation av ZenBook Pro Duo, en egenartad bärbar dator med en sekundär skärm ovanför tangentbordet. År 2021 förfinade de sedan designen ytterligare.

Nu har Asus planerat ett live-lanseringsevent, kallat The Pinnacle of Performance, för att presentera nästa generation av sina ikoniska bärbara datorer med dubbla skärmar.

Om du inte kan vänta på att se vad nästa iteration för med sig (eller knäet, för den delen) - här är allt du behöver veta om det kommande Asus-eventet.

Asus virtuella live-event The Pinnacle of Performance äger rum den 9 maj 2022 klockan 12:00 EDT. Här är de internationella tiderna så att du kan ställa in dig:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

London - 17:00 BST

Berlin - 18:00 CEST

New Delhi - 21:30 IST

Tokyo - 01:00 JST, 10 maj

Sydney - 02:00 AEDT, 10 maj

Alla som är intresserade kan anmäla sig och lägga till evenemanget i sin kalender genom att besöka den här sidan på Asus webbplats. Vi har också bäddat in videoströmmen högst upp på den här sidan så att du kan titta på den.

Vi vet att Asus kommer att visa upp två nya bärbara datorer, ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) och ZenBook Pro 16X (UX7602). Båda enheterna kommer att ha 120 Hz OLED-skärmar som lovar att vara utmärkta verktyg för innehållsskapande. De kommer också att vara ganska snabba tack vare 12th Gen Intel Core i9-12900H CPU:er och Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU:er inuti. Även om de inte utropas som spelmaskiner låter det som om de kommer att kunna hantera mindre grafiskt intensiva spel utan problem.

Asus säger att de kommer att lyfta fram prestandaförbättringar i hela sin portfölj av bärbara datorer och lovar några världsnyheter i form av teknik. De nya bärbara datorerna ska ha förstklassiga kylsystem och intelligent, uppgraderad ergonomi. Tack vare avancerad AAS Ultra (Active Aerodynamic System) bör både ZenBook Pro 14 Duo och ZenBook Pro 16X kunna dra nytta av en relativt oavbruten prestanda.

Skriva av Luke Baker.