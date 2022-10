macOS Ventura beräknas släppas under sista veckan i oktober

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - De som väntar på att få Apples senaste version av macOS installerad ska kunna göra det under den sista veckan i oktober, enligt en ny rapport.

Rapporten kommer från Mark Gurman, en leverantör av Apple-nyheter, som skriver via sitt nyhetsbrev Bloomberg Power On. Enligt honom kommer Apple att släppa den nya macOS Ventura-uppdateringen under veckan som börjar den 24 oktober.

Apple har testat den stora macOS-uppdateringen i några månader nu efter att först ha presenterat den under WWDC22-eventet i juni. Sedan dess har utvecklare och modiga själar i det offentliga betaprogrammet testat programvaran på sina håll, redo för den stora lanseringen. Den lanseringen är nu enligt uppgift bara några dagar bort.

MacOS Ventura-uppdateringen kommer att medföra ett antal nya funktioner, inte minst möjligheten att redigera och avbryta iMessages - en förändring som kommer att ge samma funktionalitet som iPhone. Andra förbättringar är bland annat möjligheten att använda en iPhone som webbkamera, förbättringar av Mail med mera.

Gurman tror att macOS Ventura-uppdateringen kommer att lanseras tillsammans med iPadOS 16.1, en lansering som han redan har räknat in för samma vecka. Apples andra programuppdateringar, inklusive iOS 16, watchOS 9 och tvOS 16, gjordes tillgängliga för nedladdning förra månaden. Apple håller vanligtvis macOS-uppdateringar tillbaka till oktober, men iPadOS-uppdateringen fördröjdes medan företaget fick grepp om Stage Manager - ett nytt system för multitasking av fönster som har orsakat Apples ingenjörer problem under betatestningen.

Problemen med Stage Manager var så allvarliga att Apple hoppade över iPadOS 16 helt och hållet och gick direkt till iPadOS 16.1.

Skriva av Oliver Haslam.