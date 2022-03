Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple kommer att lansera en MacBook Air med en ny formfaktor senare i år, hävdar den kända teknikanalytikern Ming-Chi Kuo. Det kommer också att lägga till extra färgalternativ, avslöjade han i sin senaste omgång av förutsägelser.

Möjligen planerad för ett tillkännagivande eller tease under WWDC i juni, nya MacBook Air kan komma i produktion redan under andra kvartalet och vara till försäljning under årets tredje kvartal - juli till september.

I motsats till vissa tidigare rykten kommer den inte att komma med en Mini LED-skärm , föreslår han. Det kommer sannolikt också att ha en version av M1-kretsuppsättningen snarare än en för närvarande oanmäld M2.

Apple lanserade M1 Ultra-chippet vid sitt Peek Performance-evenemang på tisdagen, som kommer att finnas tillgänglig i den nya Mac Studio -datorn, och pratade vidare om sin M1 Max-processor. De verkar dock vara reserverade för maskiner som är riktade till avancerade användare, så vi kanske bara ser samma M1-processor som antagits av den helt nya iPad Air också lanseras under evenemanget.

När det gäller den nya formfaktorn är Kuo inte specifik. Även om det har förekommit andra rykten överväger företaget att avstå från den avsmalnande designen av den nuvarande modellen för en mer MacBook Pro- metod. Vi inväntar ytterligare nyheter med hållna andetag.

Skriva av Rik Henderson.