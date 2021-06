Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - På WWDC 2021 fokuserade Apple helt och hållet på programvara och avslöjade större uppdateringar av iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 och till och med tvOS 15. Det nämns tyvärr ingen ny hårdvara, inklusive den mycket ryktade M1X MacBook Pro . Eller gjorde det?

Tydligen bekräftade metadata från Apples WWDC 2021 YouTube-video förekomsten av en ny MacBook Pro som kör en ännu oanmäld M1X Apple Silicon-processor. Twitter-användare Max Balzer upptäckte nyckelordstaggar för Apples officiella WWDC-sammanfattningsklipp. De inkluderade nämnder av "M1X", "M1X MacBook Pro" och andra termer som iOS 15, Apple Event och Apple Special Event.

Du kan se metadata i bilden nedan:

