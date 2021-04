Apple varnar för leveransbrist för Mac och iPad senare 2021

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har varnat för att vissa av sina produkter kommer att uppleva leveransbrist senare under året.

Apples Tim Cook gjorde den överraskande inträdet under Apples inkomster för det sista kvartalet där det rapporterade rekordvinster. ”Vi förväntar oss att vara utbudsgrindade, inte efterfrågestyrda,” sa Cook till analytiker och det var tydligt under samtalet (även med finansdirektör Luca Maestri) att problemen skulle påverka Mac- och iPad-uppställningarna.

Med den senaste iPad Pro baserad på samma M1-chip som i MacBook Air, Mac Mini och 13-tums MacBook Pro har Apple förmodligen inte haft brist på den produkten. Men Apple har sett en ökning av iPad- och Mac-sändningar under det senaste året på grund av ökningen av hemarbete och hemutbildning och medan det rapporteras att Apple har all 5nm-baserad chipproduktion som den behöver, andra komponenter som är monterade på Mac-moderkortet är tydligen bristfälligt, medan iPad står inför en skärmbrist.

Cook sa att företaget inte upplevde samma problem som andra under de senaste månaderna på grund av chip och andra brister: "Vi hade ingen brist på materiell tillgång under andra kvartalet. Du slutar att kollapsa alla dina buffertar och förskjutningar. Det händer alla genom leveranskedjan. Det gör att du kan gå lite högre än vad vi förväntade oss att sälja när vi gick in i kvartalet.

Skriva av Dan Grabham.