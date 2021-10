Hur man tar en skärmdump på en Mac

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det finns en miljon skäl för att ta en skärmdump - även kallad en skärmbild eller en skärmbild - även på en Mac.

Med en skärmdump kan du fånga exakt vad du ser på din MacBook- eller iMac -skärm, antingen för dig själv att referera senare eller för att dela med andra. Du kan skärmdumpa en bild, en webbsida, ett kalkylblad, en mapp, you name it. Det är en mycket praktisk funktion som vi ärligt talat använder dussintals gånger om dagen, oavsett om det är att fånga en hel skärm eller kanske bara ett fönster eller en del av ett fönster.

Vi har till och med ändrat var våra skärmdumpar sparas på vår bärbara dator. Här är allt du behöver veta om skärmdumpar på en Mac.

Det finns två sätt att fånga hela skärmen, en del av skärmen eller ett fönster eller en meny: Använda kortkommandon eller appen Skärmdump. I båda fallen kan du, efter att ha tagit en skärmdump, se en miniatyrbild i hörnet på skärmen genom att klicka på den för att redigera skärmdumpen. Du kan också kopiera en skärmdump för att klistra in någon annanstans - bara genom att trycka och hålla ned Control medan du tar den.

Bläddra i galleriet ovan för att lära dig skärmdumpning av kortkommandon och användbara tips om skärmdumpar.

Om du vill ta en skärmdump av hela skärmen håller du ned dessa tre tangenter: Skift, Kommando och 3.

Alternativt kan du använda appen Skärmdump. Tryck på Kommando + Skift + 5 för att öppna den och välj alternativet för att fånga hela skärmen från menyn. Du kommer också att se alternativet att spela in innehållet på hela skärmen, inte bara bildtagning, i skärmdump -appens meny.

Om du vill ta en skärmdump av en del av skärmen håller du ned dessa tre tangenter: Skift, Kommando och 4. Dra markören för att markera det område på skärmen du vill fånga och släpp sedan musen eller styrplattan för att faktiskt fånga. Men innan du släpper, om du vill flytta ditt val, tryck och håll mellanslagstangenten medan du drar. Tryck på Escape för att avbryta.

Alternativt kan du använda appen Skärmdump. Tryck på Kommando + Skift + 5 för att öppna appen och välj alternativet för att fånga delar från menyn. Du kommer också att se alternativet att spela in innehållet i ditt val.

Öppna fönstret eller menyn som du vill fånga och håll sedan ned dessa tangenter: Skift, Kommando, 4 och mellanslag. Markören ändras till en kameraikon. Du kan sedan klicka på fönstret eller menyn för att fånga det (för att utesluta fönsterets skugga från skärmdumpen, tryck bara på och håll ned alternativknappen medan du klickar). För att avbryta skärmdumpen, tryck på Escape -knappen.

Alternativt kan du använda appen Skärmdump. Tryck på Kommando + Skift + 5 för att öppna appen och välj alternativet för inspelningsfönster från menyn. Du kommer också att se alternativet att spela in innehållet i ditt fönster, inte bara fånga i en bild, i menyn i appen Skärmdump.

Som standard sparas din skärmdump på skrivbordet med namnet ”Screen Shot [date] at [time] .png.”

Om din Mac har en nyare version av MacOS (specifikt Big Sur eller senare) kan du använda appen Skärmdump för att ändra standardplatsen för sparade skärmdumpar på en Mac. När du har öppnat appen går du bara till Alternativ i menyraden och väljer var du vill att skärmdumpar ska gå.

Tryck på dessa knappar för att öppna appen Skärmdump: Kommando + Skift + 5. Klicka på Alternativ. Välj en mapp som visas eller välj Annan plats för att välja något annat. När du väl valt den destinationen sparas dina inställningar. För att stänga av skärmdump -appen, tryck på X -knappen i menyn.

Om din Mac kör något äldre än Big Sur kan du använda terminalen för att ändra var skärmdumpar sparas. Det är så lätt. Skapa först din skärmdumpmapp och namnge den vad du vill kalla den. Låt oss nu peka alla framtida skärmdumpar på det. Följ dessa steg:

Öppna Terminal (tryck på Kommando + Mellanslag. Skriv "Terminal" och vänta tills appens ikon visas. Klicka på ikonen för att öppna appen. Skriv följande i Terminal (du behöver ett mellanslag efter plats):

standardinställningar skriv com.apple.screencapture plats Dra och släpp din skärmdumpmapp i terminalfönstret för att automatiskt fylla katalogvägen. Tryck nu på Enter. Skriv följande för att spara ändringar:

killall SystemUIServer

För att komma till din skärmdumpmapp på skrivbordet, skapa bara ett alias (högerklicka på mappen, välj Skapa alias och flytta Alias till skrivbordet).