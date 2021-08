Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Förra året kan ha sett att Apple Silicon är ett landmärke i MacBook Pro -serien, men vi förväntar oss lika stora saker från Apple 2021.

Eftersom M1 MacBook Pro -modellerna fokuserade på uppgraderade interna interna, är det troligt att en designuppdatering finns på korten den här gången - särskilt eftersom vi redan i mars behandlades med ett färgstarkt M1 iMac -sortiment.

Tidiga rykten tyder på att det kommer att finnas både 14-tums och 16-tums MacBook Pro-modeller att välja mellan 2021, som ersätter den 13-tums enhet som tillkännagavs i november förra året.

Men det kanske inte representerar den enda ändringen i sortimentet, med en ännu lättare version av MacBook Air också antydd.

Det finns dock många fler MacBook Pro 2021 -funktioner, specifikationer och rykten att dyka in i, men ett officiellt tillkännagivande väntas senare i år. Så, låt oss bryta ner vad vi vet hittills.

Nu till slutet av 2021

Vissa rykten säger Q4

Vi förväntade oss att 14-tums MacBook Pro skulle debutera i början av 2020, men den modellen blev en uppdatering av den befintliga 13-tums. Apple överraskade många genom att avslöja en Apple M1-baserad MacBook Air, 13-tums MacBook Pro och Mac mini i slutet av 2020. Den behöll också två Intel-modeller av den 13-tums MacBook Pro. Den 16-tum är för närvarande Intel-baserad.

Vi förväntar oss en Apple Silicon -version av 16 -tums under 2021 - sannolikt sent på året i oktober eller november. Detta kan sammanfalla med en redesign för båda modellerna.

Allt Apple Silicon eller kan Intel fortfarande erbjudas?

Mini LED -display

Vi förväntar oss att alla 13 eller 14-tums Pro ska vara ungefär samma storlek och tjocklek som den nuvarande 13-tums modellen, men med mindre ramar. Det borde också finnas ett större batteri som lovar en hel arbetsdag med batteritid under daglig användning, plus fyra Thunderbolt 3 USB-C-portar och ett hörlursuttag.

Vi har hört rykten om många Apple -produkter som lanseras med Mini LED -skärmar, så vi förväntar oss att MacBook Pro kommer att vara i linje med dessa när den nya versionen lanseras. Om MacBook Pro får dessa skärmar, förväntar vi oss, som vi säger, mycket mindre ramar än vad som för närvarande erbjuds.

Det är möjligt att Apple fortfarande kommer att erbjuda Intel-alternativ för de nya bärbara datorerna, med tanke på vad det har gjort hittills med 13-tums. Vi tror också att det sannolikt kommer att finnas ett uppgraderat Apple Silicon -chip, förmodligen känt som M2 eller M1X.

Det finns några förslag på att fler portar också kommer tillbaka. Specifikt kan det finnas en SD -kortplats, vilket vore välkommet. Det kan också finnas fyra, snarare än två Thunderbolt -portar på den mindre MacBook Pro.

Vissa förslag har sagt att denna portfest också kan innehålla HDMI, även om vi tycker att det är mycket osannolikt. Många rykten har också föreslagit att Apple gör sig redo att dumpa Touch Bar , som i bästa fall har varit en blandad väska - och detta är ett rykte som nu har bekräftats av branschanalytikers källor.

Vi kanske redan känner till batteridetaljerna, efter två anmälningar från Apples leverantör Sunwoda Electronic. För den mindre - och sannolikt 14 -tums modellen - var batteriet för modellnummer A2519 betygsatt till 6 068 mAh och 11,47 V, vilket är något högre än 5 103 mAh -betyget för den nuvarande 13 -tums MacBook Pro.

Det är också värt att påpeka att en ny Mac också nu kommer att ha det omdesignade tangentbordet för saxväxlar, kallat Magic Keyboard. Det är en förbättring, men det är inte nödvändigtvis ny teknik, eftersom det är baserat på de magiska tangentborden som har kommit med iMac i åratal.

Här är allt vi har hört hittills om den nya 14-tums MacBook Pro.

Bloombergs Mark Gurman publicerade sitt Power On-nyhetsbrev som beskriver ett par extra detaljer om kommande Apple-enheter, nämner M1X MacBook Pro och hävdar att det skulle komma innan tvåårsjubileet för den tidigare 16-tums MacBook Pro.

En ny version av MacBook Air är tydligen på väg 2022 med liknande Mini LED-teknik som densenaste 12,9-tums iPad Pro . Det betyder att det är ännu mer troligt att vi kommer att se Mini LED komma till MacBook Pro under 2021.

Vi hade redan hört rykten om att Apple övervägde att släppa Touch Bar från MacBook Pro -serien 2021 och insikt från branschanalytiker och deras källor som backar upp de påståenden som gjordes i januari.

Som beskrivs i en rapport från DSCC noterar företaget hur Touch Bar för närvarande är den tredje största användaren av OLED-skärmar, med sina källor som indikerar att Apple kommer att "avbryta Touch Bar" i en kommande MacBook Pro.

Som avslöjats av MacRumors kan anmälningar från Apples leverantör Sunwoda Electronic kanske ge oss vår bästa ledtråd ännu att Apple planerar att släppa en modell i 14-tumsutbudet.

Medan en ansökan anspelar på en större modell, är den andra något större än den nuvarande 13-tums MacBook Pro. Om anmälningarna ska tros tyder detta på att något med en något större batteriprofil kan vara i horisonten.

AppleLeaksPro säger att 16-tums MacBook Pro kommer att ha en 16-kärnig processor. Det verkar extremt för oss, men vi har verkligen blivit förvånade över vad Apple lyckades göra med M1, så det är möjligt. Alternativt kan 16 kärnor också hänvisa till grafikprocessorn.

Det föreslås också att MacBook Air helt enkelt kommer att fördubbla kärnantalet från fyra kärnor i nuvarande M1 till åtta kärnor i M1X eller M2, vad det än kommer att kallas. Vi har hört tidigare att det skulle bli tunnare och lättare.

Nikkei Asia säger att produktionen av två nya MacBooks kommer att starta i juni. Observera att det är början på produktionen, så de kanske inte meddelas före det datumet. Juni är vanligtvis en nyckelmånad för Apple, för det är då den håller sin WWDC -utvecklarkonferens .

Seriell Apple-ryktespecialist och analytiker Ming-Chi Kuo har varit på det igen, den här gången tyder på att den kommande MacBook Pro-serien också kommer att ha en SD-kortläsare och HDMI-port.

Analytiker Ming-Chi Kuo säger att de nya MacBook-böckerna kommer att "likna iPhone 12 utan krökta kanter, men det finns en liten kurva på locket, så det kan gå. För att vara ärlig, liknar den nuvarande genen Pro ändå , så vi tar det med en nypa salt. Men det som är mer intressant är att dessa modeller också kommer att innebära slutet på Touch Bar -eran, det verkar med fysiska nycklar som återvänder.

I slutet av förra året var Mini LED -rykten centrerade kring nya MacBook Pro -modeller för 2021, och saker har nu gått vidare för att fokusera på några av Apples andra stora säljare, nämligen både iPad Pro och Macbook Air.

Det amerikanska patent- och varumärkeskontoret har beviljat Apple två nya patent för tvåvägs trådlös laddning. Patenten, som först märktes av Patently Apple, inkluderar ritningar som visar att Apple tänkt sig en MacBook som kan ladda en iPhone, iPad och Apple Watch.

Armbaserade Apple Silicon-chipset med 16 kraftkärnor och fyra effektiva kärnor påstås vara under utveckling . De kan ta sig in i nya Mac -modeller i slutet av nästa år.

Den kända branschanalytikern Ming-Chi Kuo uppger att Cupertino-företaget kommer att introducera två Apple Silicon MacBook Pro-modeller med mini LED-skärmar nästa år, var och en med "ny formfaktor" -design.

Under ett "One More Thing" virtuellt evenemang tillkännagav Apple en ny 13-tums MacBook Pro med sitt M1 Apple Silicon-chip. I juni avslöjade Apple planer på att börja använda sina egna anpassade ‌processorer i Mac-datorer, och nu meddelar de dessa Mac och lovande branschledande prestanda per watt. Apple sa att M1 -chipet är det första i en familj av Apple Silicon -chips.

5-nanometerchipet stöder Thunderbolt och USB 4, har en åttakärnig CPU och har "världens snabbaste integrerade grafik" med en 16-kärnig neuralmotor som kan bearbeta 11 biljoner operationer per sekund.

Apple kommer enligt uppgift att presentera nya Arm Mac -datorer snart och gör också flera till, enligt en ny rapport från Bloombergs Mark Gurman.

Den första Apple Silicon Mac kan vara en 12-tums MacBook, en ersättning för den superlätta MacBook som fanns mellan 2015-2019. Vi har trott att den första Apple Silicon Mac skulle vara en tunn och lätt bärbar dator sedan Apple först meddelade att Mac gradvis skulle övergå från Intel.

Efter sin 2017-debut på iPhone X. Face ID var länge ryktat om att komma till iPad som den gjorde 2018 men har fortfarande inte gjort det till Mac . Enligt upptäckter från 9to5 Mac i macOS Big Sur -betakoden kan det nya operativsystemet dock låsa upp Face ID.

Apple har åtagit sig att använda Thunderbolt på sina Apple Silicon Mac, även om det drar sig undan Intel -teknik någon annanstans.

Apple har avslöjat det senaste macOS , vilket tar bort en ny visuell redesign för version 11.0 av operativsystemet. Det finns också en mängd nya funktioner som kommer till dess bärbara datorer och stationära datorer plus att det nya operativsystemet kan köras på Intel- eller ARM -plattformar.

Apple flyttar en del av sin Mac-serie till ARM-baserade Apple Silicon-processorer från och med i år. Vissa rykten pekar på att nya MacBook Pro är först bland dessa, men vi är inte så säkra - vi tror att det är mycket mer sannolikt att det kommer att vara i MacBook Air -klassen.

Apple har meddelat en uppdatering av 13-tums MacBook Pro med den senaste generationens saxtangentbord och tionde generationens Intel Core-processorer. Andra förbättringar inkluderar upp till 16 GB snabbare 3 733 MHz RAM som standard och dubbla lagringsutrymmet. Standardlagring varierar från 256 GB till 1 TB, men modeller kan nu ha upp till 4 TB lagringsutrymme.

Ming-Chi Kuo från TF International Securities säger att en ny MacBook Pro och MacBook Air med det nya/gamla saxdesigntangentbordet kommer att debutera i slutet av mars med en lansering för andra kvartalet 2020.

Enligt de senaste rykten kommer Apple att debutera sex nya produkter med Mini-LED-displayteknik under de kommande månaderna. Bland dessa finns 14,1-tums MacBook Pro och en uppgradering till 16-tums MacBook Pro.

Strax före jul lämnade Apple in några anmälningar till EG, och en av dem är för en outgivad produkt med modellnummer A2289.

Företaget beskrev det som en "bärbar persondator" som kör macOS 10.15. Lägg till allt, och det är troligtvis en ny MacBook.