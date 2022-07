Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Du tar förmodligen 100 skärmdumpar per dag. Kanske gillar du att skärmdumpa kvitton för inköp på nätet eller outfitidéer på Instagram eller till och med dina chattar. Oavsett vad du har för anledning är det viktigt att veta hur man tar en skärmdump, oavsett vilken enhet du använder för tillfället. Lyckligtvis är det lättare än någonsin att ta en skärmdump av allt du önskar om du äger en Chromebook. Här är hur du gör - plus hur du hittar och redigerar skärmdumparna. Vi berättar även hur du spelar in din skärm och hittar videon på din Chromebook om du vill.

Du kan tacka oss senare.

Det finns två sätt att ta skärmdumpar på Chromebooks: Antingen genom att använda tangentkombinationer eller genom att använda Snabbinställningar.

Det snabbaste sättet att ta en skärmdump är att använda tangentkombinationer.

Om du vill ta en skärmdump av hela skärmen trycker du på Ctrl + Visa fönsterknappar . Tangenten Visa fönster finns i den översta raden och ser ut som en rektangel med två linjer på höger sida.

. Eller, om din Chromebook har det, tryck på skärminspelningstangenten. Skärmklippningsknappen ser ut som en cirkel i en kvadrat.



På menyn Snabbinställningar kan du också komma åt skärmdumpningsalternativ, t.ex. ta en partiell skärmdump eller en skärmdump av fönster.

Gå till klockan i skärmens hörn för att få upp menyn Snabbinställningar. Klicka på ikonen för skärminspelning. Den finns i popup-menyn på sidan; den ser ut som en cirkel i en fyrkant. Du får en liten meny med alternativet att: Skärmdump (stillbilder)

(stillbilder) Ta en skärmdump i helskärmsläge

Ta en partiell skärmdump (en hårkors-ikon visas så att du kan klicka och dra den).

(en hårkors-ikon visas så att du kan klicka och dra den). Ta en skärmdump av ett fönster(ett enda fönster).

Visste du att du också kan spela in din skärm - som en video av den? Du måste dyka in i Snabbinställningar och sedan i menyn Skärminspelning.

Gå till klockan i hörnet av skärmen för att få upp menyn Snabbinställningar. Klicka på ikonen Skärmklippning. Den finns i popup-menyn på sidan; den ser ut som en cirkel i en fyrkant. Klicka på ikonen för skärminspelning . Den finns i popup-menyn på sidan; den ser ut som en rektangel med en triangel till höger. Du får en liten meny med alternativet att: Spela in helskärm.

Spela in en del av skärmen.

Spela in ett fönster.

Om du klickar på ikonen Inställningar kan du justera din ljudingång, bestämma om mikrofonen ska vara live och välja mapp för att spara inspelningen.

Inspelningar och skärmdumpar sparas i mappen "Downloads" om du inte har angett något annat (mer om det nedan.) Men efter att du har tagit skärmdumpen eller inspelningen visas den i en popup-fönsterruta ovanför menyn Snabbinställningar. Klicka på den för att visa den i mappen. Du kan också klicka på knapparna Redigera eller Ta bort. Med knappen Redigera kan du beskära, rotera, skala om, kommentera och till och med justera belysningen.

Om du vill ändra var dina skärmdumpar eller inspelningar sparas följer du de här stegen.

Tryck på Shift + Ctrl + Visa fönster. Tangenten Visa fönster finns i den översta raden och ser ut som en rektangel med två linjer på höger sida. Välj Inställningar > Välj mapp längst ner. Inspelningar eller skärmdumpar som du tar läggs till i den mapp du väljer.

Google har en supportsida med fler instruktioner om hur du tar en skärmdump eller skärminspelning på Chromebook.

Skriva av Maggie Tillman.