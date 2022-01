Vad är Wi-Fi 7 och varför ska du bry dig?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - För oss känns Wi-Fi 6 fortfarande som det nya barnet på kvarteret, men det verkar som om Wi-Fi 7 är precis runt hörnet. Faktum är att MediaTek redan har demonstrerat sin Wi-Fi 7-teknik för "nyckelkunder och branschsamarbetspartners."

DigitalTrends rapporterar att MediaTeks showcase använde något den kallar "Filogic"-teknik för att uppnå Wi-Fi 7:s maximala hastighet - vilket är över 2,4 gånger snabbare än Wi-Fi 6.

Men vad kommer detta att betyda för den teknik som du bryr dig om? Följ med oss när vi får reda på det.

2,4x snabbare än Wi-Fi 6 på 2,4GHz, 5GHz och 6GHz

Upp till 40 Gbps hastigheter

Wi-Fi 7-standarden, som också är känd som IEEE 802.11be, kommer i princip att kunna hantera mycket högre hastigheter än sin föregångare.

Wi-Fi 7 kan hantera "minst 30 Gbps" och potentiellt upp till 40 Gbps. Det är upp till samma hastighet som Thunderbolt 3 eller fyra gånger snabbare än 10 Gigabit Ethernet - allt utan sladdar.

Nu vet vi vad du tänker, din internetleverantör kan inte ge dig något i närheten av dessa hastigheter, men det är inte hela historien.

För det första, om det visar sig leverera på alla sina påståenden, kan Wi-Fi 7 innebära slutet på kostsamma kabelanslutna Ethernet-installationer genom att erbjuda motsvarande eller snabbare anslutning via etern.

För det andra kan det ha en enorm inverkan på hur vi använder våra lokala nätverk.

Ett särskilt coolt exempel är att Wi-Fi 7 kan möjliggöra trådlösa okomprimerade 4K-videoströmmar för obundna VR- och AR- upplevelser.

På den mer praktiska sidan av saken, föreställ dig att du får tillgång till en NAS via Wi-Fi men med Thunderbolt 3 motsvarande överföringshastigheter, lyckligt.

Wi-Fi Direct kan också se stora fördelar, om du någonsin har överfört videor från en kamera till din telefon via Wi-Fi vet du vilken mödosam uppgift det kan vara. Om det visar sig att dessa enheter också kan dra nytta av Wi-Fi 7-hastigheter, skulle du kunna överföra gigabyte av filmmaterial på ett par sekunder.

Att bli certifierad av IEEE 2024

Kompatibla produkter kan skickas senast 2023

Den dåliga nyheten är att Wi-Fi 7 just nu bara är ett utkast till specifikation och det förväntas inte bli certifierat av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) förrän 2024.

Å andra sidan tror MediaTek att de första konsumentprodukterna som kan stödja Wi-Fi 7-standarden kan levereras 2023.

Hur det än är så har vi ett tag att vänta, men framtiden ser säkerligen ljus ut för trådlös dataöverföring.

Skriva av Luke Baker.