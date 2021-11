Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - SteelSeries producerar några allvarligt fantastiska spelutrustning och de är väl värda vartenda öre. Nu är de ännu mer tilltalande med Prime Day-rabatter. Det finns ett antal erbjudanden på olika kringutrustning inklusive möss, headset och tangentbord.

Om du letar efter ett nytt headset för PlayStation 5 eller för Xbox Series X | S är den goda nyheten att många SteelSeries-headset kommer att fungera på de nya konsolerna. Företaget har officiella guider för vilka headset som är kompatibla med PS5 och de nya Xbox-konsolerna samt hur man ansluter dem, så se till att kolla in dem innan du tar en affär.

• SteelSeries Arctis 3 trådbunden - spara £ 38, nu £ 51,99: Ett fantastiskt trådbundet headset som fungerar med PlayStation 5, Xbox Series X | S och mycket mer förutom. Nu rabatterat för Prime Day. Se affären på Amazon

• SteelSeries Arctis Pro Gaming Headset - spara £ 71, nu £ 108.99: Ett fantastiskt högupplöst gamingheadset från SteelSeries, det är nu mycket billigare tack vare Prime Day. Klicka för att se affären

• SteelSeries Sensei Ten Gaming Mouse - spara £ 35, nu £ 35.99: Vad är bättre än en fantastisk gamingmus? En som är halva priset. Se affären på Amazon .

• SteelSeries Rival 650 trådlös spelmus - spara £ 47, nu £ 72.99: En trådlös mus med justerbara vikter. Ta den här affären på Amazon .

• SteelSeries Arctis 1 Wired - spara 30 procent, var $ 49,99, nu $ 34,99 - Den fantastiskt effektiva Arctis 1 kommer att fungera på nästan vad som helst tack vare sin 3,5 mm-anslutning och är fantastiskt prisvärd tack vare detta Prime Day-avtal. Se affären på Amazon

• SteelSeries Arctis 3 trådbunden - spara 21 $, nu 48,99 $: Ett fantastiskt trådbundet headset som fungerar med PlayStation 5, Xbox Series X | S och mycket mer förutom. Nu rabatterat för Prime Day. Se affären på Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - spara $ 30, nu bara $ 66,49 - Arctis 5 är ett annat headset som fungerar på PC och konsoler, vilket betyder att det också är kompatibelt med PlayStation 5 (med 3D-ljud). Det är ett annat bra headset med en sprickande rabatt. Se affären på Amazon

• SteelSeries Rival 600 - spara 29 procent, var 79,99 dollar, nu 57 - 2 000 CPI TrueMove3 + dubbel optisk sensor, viktjusteringssystem och mycket mer. Allt för ett bra pris för Prime Day. Se den här affären på Amazon

• SteelSeries Rival 3 - spara 14 $, var 49,99 $, nu 35,14 $ - en trådlös spelmus med en otrolig 400 timmars batteritid. Och ett fantastiskt pris för Prime Day också. Se affären på Amazon .

• SteelSeries Sensei 310 Gaming Mouse - spara $ 12, nu $ 37,49 - Om kabelanslutet är mer av vår sak, är Sensei 310 värt att titta på det här priset. Se affären på Amazon .

Det är värt att titta på SteelSeries-webbplatsen också, eftersom du kan spara upp till 50 procent av olika enheter. Du behöver bara ett konto och logga sedan in för att se fynden .

SteelSeries UK deals

Below are some of the best SteelSeries deals we've found in the UK. There are a number available directly from SteelSeries but some deals elsewhere worth having too.

We'll be updating the list regularly so be sure to keep coming back as Black Friday rolls on.

SteelSeries Arctis 7P - spara 33 % nu 116,99 £ Om du har turen att äga en PlayStation 5 är Arctis 7P ett utmärkt val. Det är ett av företagets nyaste headset och ännu mer tilltalande till det här priset. Visa erbjudande

SteelSeries Aerox 3 trådlös 2022-utgåva - spara £30 nu £69.99 Den fantastiska trådlösa Aerox 3 har inte bara uppdaterats och förbättrats nyligen utan säljs också med 30 % rabatt. Vad mer kan man önska sig? 68g vikt, superb RGB-belysning, vattentäthet och 200 timmars batteritid. Allt för ett fyndpris. Visa erbjudande

SteelSeries US deals

There are a number of deals to be had in the US as well. The deals above from the UK site are also on the US site so you can click those to grab a discount.

SteelSeries Arctis 1 - spara 20 % De olika versionerna av den trådbundna och trådlösa Arctis 1 finns med en fin Black Friday-rabatt. Arctis 1 är redan ett av företagets mest prisvärda headset, nu är det ännu billigare. Visa erbjudande

SteelSeries Prime Mini Wireless - spara 30 % nu $90,99 Om du gillar dina möss på den lilla sidan är Prime Wireless Mini ett utmärkt alternativ. Ännu mer med denna Black Friday-rabatt som ger 20 % rabatt på det vanliga priset. Visa erbjudande