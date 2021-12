Hur man bygger och uppgraderar din egen extrema speldator

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Att bygga din egen speldator kan vara en skrämmande, spännande, nervkittlande och givande upplevelse. Att skapa en maskin på egen hand med ett urval av elektroniska delar är en spänning. Det låter dig också göra något som är personligt anpassat för dig och byggt enligt din egen budget, specifikationer och preferenser.

Att skapa en speldator kan spara pengar över att köpa en förbyggd maskin från en återförsäljare eller låta dig skapa en monsterspelmaskin som kommer att köra spel på ultrainställningar i många år framöver. Om du vill skapa något som kan hantera avancerade spel, videorendering och till och med streaming, då har du kommit till rätt plats.

Vi har sammanställt följande guide för att visa att du måste skapa en extrem spelmaskin inklusive att täcka alla delar du behöver och varför de är värda det.

Innan du kan komma igång måste du överväga din budget. Vi går in på det här under förutsättning att du har en hel del kontanter som bränner ett hål i fickan och vill investera i lite seriös spelkraft.

I vårt sinne är det alltid värt att skaffa den senaste hårdvaran för att framtidssäkra ditt system. Det är kontraproduktivt att spendera alla dina surt förvärvade pengar på något som helt enkelt behöver uppgraderas om ett eller två år.

Den största glädjen med att bygga din egen speldator är att om du bygger en solid grund så behöver du bara uppgradera ett par delar med några års mellanrum för att hålla din dator igång och igång i många år framöver.

Det är värt att lägga extra mycket på maskinens kärndelar – CPU och moderkort – eftersom dessa är grunden för datorn och mycket svårare att byta ut och uppgradera i framtiden.

Att bygga din egen speldator kräver ett antal olika komponenter. Det är viktigt att göra din research och se till att du köper rätt delar till din PC och att de alla kommer att fungera tillsammans. Vissa specifikationer för varje komponent kommer att påverka detta och du måste vara säker på att allt är korrekt innan du ens lägger din beställning.

Tänk på spelmoderkortet som grunden för din extrema speldator. Även om var och en av komponenterna spelar sin roll, skulle ingen av dem kunna fungera utan stöd från moderkortet. Varje enhet i datorn ansluts till den för att datorn ska fungera.

Att välja rätt moderkort för dig beror på andra faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att noggrant undersöka specifikationerna för ditt moderkort innan du köper andra delar för att säkerställa att de inte bara passar, utan också fungerar med ditt system.

Eftersom vårt mål är att skapa en extrem speldator valde vi ett moderkort att matcha. Dessa avancerade moderkort stöder massor av RAM, möjligheten att installera flera grafikkort och mycket mer.

Moderkortet vi använder för detta extrema PC-bygge är Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Detta moderkort stöder DDR5 RAM upp till hastigheter på 6400MHz i dual-channel format. Det är tre olika saker att tänka på bara i förhållande till en komponent.

Dual-channel betyder helt enkelt att två stickor RAM fungerar i par på moderkortet. Du bör använda minst två, men du kan fylla alla fyra platserna med så mycket som 128 GB RAM totalt.

RAM-minnets frekvens mäts i MHz. Dettamoderkort kan ta RAM med en maximal frekvens på 6400MHz men inte mer och inte mindre än 4800MHz heller. Du måste se till att du köper RAM som passar i rätt kategori.

Det här kanske låter komplicerat men du behöver bara se till att du har rätt arkitektur (kanal, MHz, typ och storlek) och det kommer att fungera.

Central Processing Unit (CPU) är hjärnan som driver din dator. Det är en annan del som är viktig att inte snåla med eftersom den gör mycket av benarbetet för spel, men också för andra uppgifter som att rendera videor och stödja bearbetning för streaming om det är din plan.

Det finns två huvudtillverkare av processorer - AMD och Intel . Dessa tillverkare gör också en mängd olika processorer med olika styrkretsar. För att räkna ut vilken CPU som passar vilket moderkort måste du först välja tillverkare och sedan räkna ut hur mycket pengar du har att spendera.

Låt oss ta Intel som ett exempel. Den nuvarande modellen av Intel CPU är den tolfte generationens processorer som kallas Alder Lake. Dessa är företagets ultimata spelprocessorer med massor av kraft och överklockningspotential. De stöder även PCIe gen 4 NVMe-enheter - vilket innebär snabbare laddningshastigheter för Windows och dina spel.

Dessa processorer är socket LGA1700 - vilket innebär att du måste säkerställa att moderkortet du köper kan acceptera denna sockeltyp. Moderkort säljs också avsiktligt som AMD- eller Intel-kompatibla för att göra detta enklare för dig.

På en grundläggande nivå, ju högre siffra, desto kraftfullare processor. Vi har en Intel Core i9-12900K för detta extrema spelbygge utifrån att vi vill skapa något som kan hantera allt du kastar på det. Detta är det nuvarande flaggskeppet, men du kan välja något mindre som i7-12700K om du vill spara pengar till någon annanstans.

Dessa avancerade spelprocessorer är dyra men de är också otroligt kapabla. Om du planerar att spela i 4K, strömma till Twitch och redigera videor för YouTube kommer du inte att bli besviken över processorkraften här.

Om du inte vill använda samma processor som oss har Intel ett praktiskt verktyg för att hitta rätt CPU för att matcha ditt moderkort eller vice versa.

RAM är datorns minne. I en speldator hjälper det datorn att agera snabbt och effektivt när du spelar. Ju mer RAM-minne du har och ju högre MHz-frekvens desto snabbare kan datorn arbeta.

Med Intels 12:e generationens processorer kan du nu dra nytta av DDR5 RAM. Detta är snabbare och ger bättre prestanda än tidigare generationer. Det är värt att notera att de flesta äldre moderkort bara stöder DDR4 och du kan köpa några LGA1700-moderkort som fungerar med DDR4, men i den här versionen använder vi DDR5.

Storleken på RAM-minne mäts i GB. För en extrem speldator, ju mer RAM desto bättre, speciellt om du har råd med högfrekvent eller överklockbart RAM också.

Vi föreslår att du behöver minst 32 GB RAM-minne för korrekt high-end-spel. Detta belopp är verkligen användbart för streaming och innehållsskapande. Du skulle bli förvånad över hur mycket RAM som används när du renderar videor. Dessutom får vi inte glömma hur RAM-hungrig Chrome kan vara!

Det som är bra med RAM är att det är en av de enklaste sakerna att uppgradera i en speldator. Så länge du köper RAM som matchar vad gäller storlek, frekvens och modellnummer kan du dubbla storleken i framtiden. Om du vill spara pengar nu, köp 16 GB till att börja med och uppgradera sedan med ytterligare 16 GB i framtiden.

PSU:n är det bankande hjärtat på din extrema speldator. Den ger ström till alla delar i din maskin. Det är viktigt att du inte krånglar här som om strömförsörjningen går fel, det kan ta många andra dyra delar med sig.

Alla delar av din build måste vara anslutna till den för att kunna köras. Moderkortet tar majoriteten av strömmen och försörjer en del av de andra delarna, men grafikkortet, hårddiskarna och fläktarna kommer också att behöva ström.

Du måste också välja en PSU som har tillräckligt med ström för att köra din maskin och alla delar inuti den. Strömförsörjning säljs enligt watt, vilket är den mängd ström som de kan ta ut. Generellt sett gäller att ju högre watt, desto högre pris, men större är inte alltid bättre.

Om du har en PSU som är för kraftfull kommer den inte att fungera lika effektivt och kan ta upp din elräkning. För svag och strömförsörjningen kommer helt enkelt inte att ge tillräckligt med ström till delarna som kan se din maskin stängas av (eller ännu värre) mitt i ett spel.

Lyckligtvis finns det en praktisk kalkylator som du kan använda för att räkna ut detta - mata in alla komponenter och använd detta för att beräkna den lägsta watt-strömförsörjningen du behöver. Se vilka resultat det ger och välj sedan något med lite mer kraft för att ta hänsyn till framtida enheter du kan lägga till.

Det finns ett antal olika alternativ när det kommer till förvaring för din maskin. Dessa är lite olika och varierar i pris samt hastighet och lagringsstorlek.

Du kanske vill ha massor av lagringsutrymme för att spara foton, videor och installera alla spel i din samling. Alternativt kanske du bara spelar ett eller två spel och därför är laddningshastighet och lagminskning viktigare. Du kan också blanda och matcha följande alternativ för att maximera systemets lagring.

Dessa små saker är de nyaste och bästa lagringsalternativen för extrema speldatorer. De är otroligt snabba och erbjuder ultrasnabba överföringshastigheter. Dessa NVMe-enheter erbjuder flera fördelar. Installera Windows och programvara på dem och din maskin startar upp på ett ögonblick. Installera spel så förkortar du laddningstiderna när du startar ett spel och väntan mellan nivåerna. De minskar också så kallad "lag input" under spelande vilket kan hjälpa till att förbättra din spelförmåga.

För jämförelses skull klarar den vanliga traditionella hårddisken cirka 500 MB/sa sekund medan vissa NVMe-enheter klarar 7 000 MB/s. Detta är också användbart för att överföra och redigera 4K-videofiler.

På moderna speldatorer är dessa enheter en bris att installera. De passar ofta direkt på moderkortet. Det finns inga kablar att koppla in, så de är väldigt lätta att montera. Den enda nackdelen är att de bara är dyra för närvarande om du vill ha stor lagringskapacitet.

Dessa diskenheter är det billigaste lagringsalternativet, men också det långsammaste. De erbjuder lagringsutrymme med större kapacitet för mindre pengar än andra moderna lagringssystem som Solid State Drives.

De är dock långsammare, så du kommer inte att känna fördelen när du startar din PC eller laddar spel. Vi älskar fortfarande att inkludera dem i PC-byggen för att säkerhetskopiera foton, gamla videor och installera en massa spel från vårt Steam-bibliotek.

Klassiska Solid State-enheter har inga rörliga delar och kan överföra filer snabbare än traditionella hårddiskar men inte lika snabbt som NVMe-enheter. Dessa enheter är ett mellanting mellan ubersnabba NVMe-enheter och hårddiskar med stor kapacitet. Du kan hitta dessa enheter med flera terabyte kapacitet för att även hålla alla dina spel med lätthet.

Grafikkortet är den komponent som gör det mesta av arbetsbelastningen när det kommer till att driva dina spel.

De senaste grafikkorten kommer att köra de senaste spelen med ultrainställningar och stödja 8K samtidigt som de levererar anständiga bildhastigheter. Resultatet är otrolig grafik som får dig att dregla över ditt tangentbord. Dessa enheter kommer dock till en rejäl premie och, förutom den extrema CPU:n, är de troligen den dyraste enskilda komponenten du kommer att lägga till din maskin.

Grafikkort tillverkas av två tillverkare - Nvidia och AMD. Dessa varierar i pris och kraft de levererar. Vi siktar på att skapa en avancerad spelmaskin, så 20-serien av grafikkort från Nvidia är den nuvarande höjdpunkten. Dessa kort stöder RTX Ray Tracing och levererar fantastiska bilder över en mängd av de mest moderna spelen samt blixtrande spelprestanda.

En annan faktor kan också vara virtuell verklighet . Om du vill bygga en spelmaskin som kan köra VR måste du vara medveten om de lägsta systemspecifikationerna för HTC Vive Pro 2 eller HP Reverb G2 .

Båda dessa enheter kräver ett anständigt grafikkort. Det är värt att betala för den extra grafiska kraften för att få ut det mesta av VR.

Kylning är en viktig del av alla speldatorer, i ännu högre grad med en extrem speldator som du kommer att ta dig igenom. Komponenterna i ditt fall kommer också att behöva hållas svala, inte minst processorn.

Moderna processorer gör mycket arbete och blir riktigt heta när du spelar. Det är viktigt att hålla dem svala - inte bara för att förhindra att de överhettas och går sönder utan också för att säkerställa en smidig drift av datorn och oavbrutet spelande.

För det här bygget använde vi en Noctua NH-D15S . Detta är en premiumluftkylare som rekommenderas starkt och är väl genomtänkt. Vi valde den här modellen för att inte bara matcha vårt system utan också för att passa vårt moderkortsdesign. Du måste ta hänsyn till ditt moderkort och fodral när du köper en kylare för att säkerställa att den passar. Noctua har ett användbart kompatibilitetsverktyg för att kontrollera detta .

Datorfodral finns i en rad olika storlekar, former, färger och med olika funktioner. Typen av fodral du köper kommer att påverka konstruktionen av din spelmaskin.

Den största skillnaden är storleken. Fodral finns i full-tower, mid-tower, ATX, micro-ATX, mini-ITC och mer.

Större fodral ger också mer plats för rejäla grafikkort och massor av kringutrustning. Ett stort PC-fodral för spel gör det också lättare att sätta ihop maskinen eftersom du får mer utrymme att arbeta på, fler ställen att dölja kablar på, men viktigast av allt massor av utrymme för luft att flöda genom fodralet.

Stora fodral erbjuder även andra funktioner som fler lagringsutrymmen för hårddiskar och mer utrymme för fodralfläktar och kylflänsradiatorer. I det här fallet använder vi en liten men mäktig Lian-Li O11 Dynamic Mini som kan stödja ATX-moderkort och har gott om utrymme för kylning också.

De flesta anständiga gaming PC-fodral kommer med ett antal olika fodralfläktar som är anslutna direkt till moderkortet och drivs för att hålla fodralet svalt. Du har också möjlighet att köpa extra fläktar för att maximera luftflödet, samt lägga till RGB-fläktar för att lägga till anpassad belysning till designen. Om du spenderar så mycket pengar kan du lika gärna få det att se fantastiskt ut.

Ta en titt på fodralen som erbjuds, se till att du väljer ett som passar ditt moderkort och se vilka fläktar det kommer med och vilka extrafunktioner du kan lägga till. Här använder vi Noctua NF-A12x25 fläktar som erbjuder förstklassig kylprestanda utan RGB.

En av de billigaste delarna du kommer att köpa. Detta är ett band som fästs på din handled och du kommer att använda detta när du bygger din speldator. Statisk elektricitet som byggs upp i din kropp kan steka elektronik i din dator medan du bygger, så detta är en bra försiktighetsåtgärd. Om du gör fel kan det leda till att du av misstag steker otroligt dyra delar och får dig att gråta i din öl.

Termisk pasta är ett annat billigt men viktigt köp. Detta är en kylpasta som går mellan CPU:n och kylflänsen/kylsystemet. Det hjälper till med konvektion och kylning och säkerställer att din dator fungerar som den ska. Snåla inte här, men du kommer inte att spendera jorden heller. Det är dock värt att notera att Corsairs vätskekylningssystem kommer med termisk pasta förapplicerad, vilket gör livet mycket enklare.

När du har köpt alla delar och otåligt väntat på att de ska komma hem till ditt hus börjar det roliga.

Att sätta ihop delarna kan vara en skrämmande upplevelse, speciellt när man bygger en uber spelmaskin som denna med dyra delar. Med vår hjälp kommer du dock att upptäcka att det är relativt enkelt och när allt är klart kommer du att ha en fantastisk spelmaskin som du skapat själv. Det här är en otroligt tillfredsställande upplevelse och du kommer förmodligen att bli fast efteråt.

Innan vi dyker in i det nitty-gritty, finns det några saker att komma ihåg som kommer att hjälpa bygget att gå smidigare:

PC-bygget slutar oftast med ett överskott av ledningar/kablar, skruvar och delar som du inte behöver. Få inte panik om detta händer.

Kompletta PC-byggen kan innehålla kablar som inte ansluter till någonting och detta kanske inte är ett problem. Återigen, få inte panik.

Använd alltid ett antistatiskt handledsband för att undvika att förstöra elektroniska delar.

Börja inte binda förrän i slutet, ifall du har något på fel ställe som behöver flyttas.

Om fodralet har skyddande klistermärken, låt dem sitta kvar till slutet för att undvika repor av misstag medan du bygger.

Håll alla bruksanvisningar till hands så att du enkelt kan referera till dem medan du arbetar.

Förvara alla skruvar som du tar bort på en logisk plats så att du vet var de är när de behöver gå in igen.

För att visa dig hur du bygger din egen speldator kommer vi att prata igenom varje steg i bygget och hur du sätter ihop det. Detta kommer att variera något beroende på de delar du använder, men kommer oftast att kräva samma steg.

För denna konstruktion använde vi följande komponenter:

Tillval och uppgraderingar inkluderar:

Andra saker du behöver:

Tid - om det här är din första konstruktion kan det ta så mycket som en dag eller två att göra det korrekt och få din dator igång. Ha inte bråttom.

Skruvmejslar - de flesta delar kräver en Philips-skruvmejsel för att installera.

Antistatisk handledsrem/matta

Termisk förening

För att börja packa upp ditt fodral, ta bort eventuella extra kablar och bitar som följde med det och ställ sedan det åt sidan.

Försök att undvika att bygga i ett rum med matta och se till att du bär det antistatiska handledsremmen under hela byggprocessen. Vi tycker att en ESD-matta är ett bra verktyg eftersom dessa ansluts till en jordningspunkt och håller dig jordad, vilket tar bort faran från värdefulla komponenter.

Se till att du har gott om utrymme, inklusive en stor platt yta att flytta maskinen på. Ibland kommer du att lägga ner den, andra gånger kommer du att arbeta med fodralet upprätt.

Notera - bläddra igenom varje bildgalleri för att se några av stegen som beskrivs i byggprocessen.

Den här delen kommer att variera beroende på vilket fodral du använder och dina personliga preferenser. Vi använder ett Lian Li Dynamic Mini-fodral som inte kommer med några fläktar som standard, men tillräckligt med utrymme för vätskekylning inklusive radiatorer och/eller en massa fläktar.

Extra fläktar är alltid värt besväret på en extrem konstruktion. Extra luftflöde hjälper till att hålla din maskin igång sval och mer effektivt, vilket betyder bättre prestanda och överlägset spelande.

Pocket-lint

Botten av detta fall stödjer olika saker. Du kan montera en kylare här nere eller tre 120 mm fläktar. Vi kommer att använda det här området för att montera tre fläktar för att suga kall luft underifrån som ett intag.

Ta först bort det nedre dammskyddet för att komma åt området, placera sedan fläktarna en efter en i höljet och placera dem så att baksidan av fläkten pekar in i höljet och fläktarna är vända nedåt. Du måste också se till att kablarna är vända mot baksidan av fodralet.

Medföljer fläktarna bör du hitta en Y-kabel. Du kan använda detta för att ansluta två fläktar till en systemfläkthuvud på ditt moderkort. Mer om det senare dock.

Pocket-lint

Vi har ställt in fläktarna i botten av höljet så att de drar in kall luft. Nu måste vi ställa in några på utblåsning för att blåsa ut varm luft. När allt kommer omkring kommer komponenter som grafikkortet, CPU och mer att generera höga som måste tas bort från höljet för att hålla det igång effektivt.

Vi vet att varm luft stiger, så vi installerar tre fläktar längst upp på höljet för att suga ut varm luft. Vi installerar även en på baksidan. Varnas, om du använder ett ATX-moderkort som vi, kan det vara lättare att installera dessa toppfläktar sist för att ge dig mer utrymme att flytta kablar och koppla in saker.

Dessa fläktar är monterade med framsidan nedåt, återigen se till att vända kablarna mot baksidan av höljet. Det är värt att notera att det finns en liten lucka upptill, så tryck ihop fläktarna när du installerar för att hålla saker snyggt och snyggt.

Pocket-lint

Att installera strömförsörjningen kommer att skilja sig något från fall till fall. På detta Lian Li-fodral kan det prydligt stoppas undan utom synhåll och utom sinne baktill. Detta är ett tvåkammarfodral vilket betyder att det i princip är delat på mitten.

Här är SDD:erna, hårddiskarna och PSU:erna installerade.

Överst hittar du en lucka där strömförsörjningen är placerad och säkrad.

Ta ut strömförsörjningen ur kartongen. Med denna Corsair PSU hittar du de vanliga strömkablarna och nätkontakten. Det finns en stor fläkt på den, denna monteras vänd utåt med nätströmmen vänd bakåt och de interna kontakterna vända mot maskinens framsida.

Sätt strömförsörjningen på minihyllan på baksidan av fodralet och tryck den mot baksidan av fodralet. Den ska vara i linje med flera skruvhål som visar var det finns lämpliga hål på höljet för att fästa det. De relevanta skruvarna ingår i lådan.

När strömförsörjningen är i, kommer du att kunna installera alla kablar senare.

Ta ut ditt moderkort ur kartongen och ta bort det från den antistatiska plastpåsen det kommer i. Vi tycker att det är en bra idé att använda detta som en matta att lägga moderkortet ovanpå så att det inte rör eller repar något undertill. medan du arbetar.

Se till att moderkortets manual är lätt att komma åt - den är väldigt praktisk att referera till, särskilt när det gäller att koppla in kablar på rätt ställen.

Det är en bra idé att läsa igenom detta först för att få en uppfattning om var allt är och vad som pluggar in var.

Pocket-lint

CPU:n är en av de enklaste komponenterna att installera, men du måste se till att göra det. Att tvinga in processorn i moderkortet kan resultera i skadade stift och en trasig CPU.

Placera ditt moderkort på samma sätt som vi har på bilderna. Titta noga på höljet så ser du en liten pil i ett av hörnen på sockeln där processorn sitter. Om du tittar på själva CPU:n ser du en liten guldpil som pekar ner till ett av hörnen. För det mesta pekar den pilen längst ner till vänster på uttaget, så det är dit den kommer att gå.

Nästa steg är att ta bort skyddskåpan från moderkortet. Detta är tydligt märkt och täcker kortplatsen för CPU:n. Lyft spakarmarna för att frigöra avskärmningen och ta av locket. Notera hur spaken passar eftersom detta är hur CPU:n kommer att hållas säkert på plats.

Placera CPU:n med pilen i rätt hörn och sätt försiktigt in den på plats. Det finns ingen anledning att tvinga den, armarna gör det åt dig liksom trycket från kylflänsen.

Nu är det gjort, släpp metallkåpan och sätt tillbaka spaken.

Pocket-lint

Nästa jobb är att installera RAM-minnet. Vi lägger två stickor RAM i två olika platser på moderkortet. Du ser från markeringar på moderkortet och instruktioner vilka platser du behöver fylla. I det här fallet är A2 och B2 de första platserna att installera.

Tryck först ned klämmorna vid kanten av skårorna, detta låser upp dem redo för RAM-minnen. Ta sedan ut RAM-minnet ur lådan och ställ in det med rätt kortplatser. Du kommer att se hur det ska passa in ganska enkelt. När du trycker in RAM-minnet kommer klämmorna i ändarna av skårorna att göra ett tillfredsställande klick när det är helt isatt. Tvinga inte den eller använd för mycket tryck, annars kan du riskera att skada RAM-minnet och moderkortet.

Obs - du måste aktivera XMP-profilen i moderkortets BIOS-inställningar för att få ut det mesta av ditt RAM-minnes maximala frekvens. RAM-minnet vi använder är 500Mhz men det fungerar inte på den nivån som standard om du inte aktiverar den här inställningen. Se moderkortets manual för instruktioner om hur du gör detta.

Vid sidan av RAM-minnet är M.2 SSD-enheten en av de enklaste sakerna att installera. Dessa enheter får ström direkt från moderkortet och överför data på det sättet också, så det finns inget behov av irriterande kablar.

På detta moderkort finns det tre platser för M.2 NVMe-enheter. Placeringen av dessa slots är också ganska uppenbar eftersom de är placerade under värmesköldar. Du måste skruva av denna skärm från moderkortet genom att ta bort lämpliga skruvar.

Dessa kortplatser kan hålla PCIe gen 4 och gen 5-enheter. Du kan fylla i dessa och använda det medföljande Hyper M2-kortet för att installera två ytterligare enheter också.

Pocket-lint

Med locket av kan du installera enheten. Enheterna går lätt in och detta moderkort har ett bekvämt klämma för att hålla det på plats också.

Se till att ta bort plastfilmen som täcker termokuddarna innan du installerar.

Vi använde flera NVMe-enheter på vårt extrema PC-bygge och vi rekommenderar att du gör detsamma också. Du kan använda en för Windows, en för spel och en för andra saker - video, foton, spelinspelningar, vad som än flyter din båt. Eftersom de är mindre än traditionella hårddiskar är de lättare att fylla på så det är värt att ha några.

Pocket-lint

Du har nu nere allt du enkelt kan göra utanför fodralet, så det är dags att gå vidare till huvudaffären med att montera allt i fodralet.

Ta ut ditt fodral och lägg det plant så att du enkelt kan se insidan. Du bör hitta några avståndsskruvar inuti moderkortshöljet. Dessa kan användas för att passa moderkortet.

På det här fodralet kommer dessa avståndsskruvar förinstallerade men det kan variera från fall till fall. Det finns flera skruvar som i huvudsak fungerar som den nedre halvan av skruvarna du ska installera för att hålla moderkortet på plats. Avståndsskruvarna säkerställer att moderkortets baksida inte passar platt mot baksidan av höljet.

Fodral i olika storlekar tar moderkort i olika storlekar så layouten och antalet avståndsskruvar kan skilja sig åt men principen är densamma. Det är värt att notera att det här fodralet kan ta moderkort i olika storlekar, så passformen kan variera.

I det här Lian Li-fallet, om du installerar ett ATX-moderkort som vi, måste du först montera det extra fästet som medföljer i kartongen eftersom det stöder baksidan av moderkortet. Det finns instruktioner i rutan som visar vad du ska göra här.

Pocket-lint

Innan du monterar i ditt fodral är det enklast att ställa in Noctua-kylaren i förväg då den ger dig mer utrymme att installera saker och koppla in kablar och sådant.

Med den här installationen måste vi ställa kylaren i ett ovanligt läge på grund av inställningen av moderkortets VRM. Du kan ta reda på mer om det här och info om installationen av LGA 1700 också .

Installationsprocessen är ganska enkel. Det finns ett kit som innehåller den säkra bakplattan och stiften som passar genom framsidan av moderkortet. Se till att den är placerad och tryckt genom den bakre delen så att den är vänd vertikalt med de fyra små hålen upptill och nedtill.

På moderkortets framsida, skjut de blå distanserna över stiften, sedan monteringsfästet över dem och fäst dem med tumskruvarna som visas på bilderna ovan. Applicera sedan lite termisk pasta på CPU:n innan du applicerar själva kylaren.

Du måste även ta bort den medföljande fläkten från kylaren innan du monterar kylaren så att du kommer åt spännskruvarna på vardera sidan som sedan ansluter till stiften på stödfästet. Sätt ner kylaren försiktigt och dra sedan åt skruvarna med det medföljande verktyget, några varv på varje sida och se till att inte dra åt för hårt.

När det är på plats, byt ut fläkten så att den är vänd på ett sätt som trycker den varma luften upp och ut ur ditt fodral. Du kan sedan koppla in kabeln från den till CPU-fläkthuvudet längst upp på moderkortet.

Du är nu fri att installera moderkortet i fodralet.

För att installera moderkortet, rikta det helt enkelt mot hålet på baksidan av höljet och avståndsskruvarna. Vi tycker att det bästa sättet att göra detta är att sänka moderkortet i höljet i en liten vinkel med portarna pekade ned mot hålen de ska gå in i först.

Som vi nämnde tidigare är det enklast att göra detta när toppfläktarna inte är installerade eftersom du har mer utrymme.

Sätt in moderkortet i en vinkel och sänk det sedan försiktigt ner på avståndsskruvarna. Detta bör resultera i att du kan se hålen på avståndsskruvarna genom hålen på moderkortet. Dessa hål kommer att visas på ett diagram i moderkortets manual. De är också lätta att identifiera på de små silverprickarna runt utsidan av dem.

Använd de medföljande skruvarna för att sätta rätt mängd i hålen och dra åt moderkortet ordentligt på höljet utan att dra åt för hårt.

Pocket-lint

Nu kan du installera de andra hårddiskarna i maskinen. Detta är en enkel process.

Du kan installera två 2,5-tums SSD:er och två 3,5-tums hårddiskar i det här fallet.

För att installera SSD:er är det enklaste sättet att installera dem på baksidan av panelen som också fungerar som en kabelskärm på baksidan av fodralet. Denna panel kan skruvas loss och tas bort för att passa två enheter på den.

Dessa typer av enheter måste drivas av en enda SATA-strömkabel från PSU och sedan anslutas till ditt moderkort med den medföljande kabeln. Det finns två typer av kabel som medföljer moderkortet - en som är platt i båda ändar och en annan som är platt i ena änden och böjer sig 90 grader i den andra.

Standardplattbaserade hårddiskar installeras i en caddie som i sin tur går in i fack i den nedre baksidan av detta fodral. Skruva loss en tumskruv på baksidan så kan du dra ut dessa caddies. Installera sedan hårddiskarna genom att skruva in dem med skruvarna som följde med fodralet.

Sätt tillbaka caddyn och tryck tills du hör ett klick, sätt sedan tillbaka tumskruven.

Precis som SSD-enheter behöver dessa hårddiskar SATA-ström (flat power-kontakter) och en anslutning till ditt moderkort också.

Pocket-lint

Varje fodral har frontpanelkontakter av ett eller annat slag som måste kopplas till moderkortet för att fungera. Dessa inkluderar saker som USB-kablar, ljudkablar (3,5 mm hörlurs- och mikrofonuttag), strömknappar och mer.

Dessa måste anslutas korrekt till moderkortet. Det är här manualen kommer till nytta. Varje kabel är tydligt märkt i fodralmanualen vad det är och i moderkortets manual om var den ska pluggas in.

Detta Lian Li-fodral har flera anslutningar, det har fyra USB Type-A-portar, en USB-C, HD-ljud, vilo- och strömknappar och RGB-belysning också. Asus-moderkortet vi använder har de anslutningar vi behöver för dessa portar, men inte alla moderkort gör det.

Valfritt - För att förbättra utseendet på framsidan av fodralet kan du använda Corsairs Premium Sleeved Front Panel Extension Kit 30cm i vitt. Dessa är minikablar som helt enkelt ansluts till standardkablar och matas fram till fronten. Vi älskar dessa eftersom de ger dig mer längd att arbeta med och gör att du kan se fler lysande vita kablar på framsidan av fodralet.

För att installera grafikkortet måste du hitta rätt PCIe-kortplats på moderkortet. På detta moderkort finns det flera PCIE_X16-platser att välja mellan – perfekt om du vill installera två, eller tre grafikkort och SLI dem. Om du bara har ett kort är det bäst att använda toppplatsen.

När du tittar på grafikkortet ser du att kontakterna som passar in i denna kortplats är på ena sidan och kräver att du installerar grafikkortet med fläktarna vända nedåt mot botten av fodralet.

Innan du sätter in den måste du ta bort kåpan från baksidan av fodralet. Detta är en metallremsa som hålls på plats med en tumskruv. Du måste ta bort två av dessa för att passa in kontakterna genom baksidan av fodralet så att du kan ansluta dem till en bildskärm.

Nu kan du sätta in grafikkortet i kortplatsen. Rikta in kontakterna med hålen. Du kommer att notera att det finns en liten bredvid en längre, så det är omöjligt att installera den här komponenten felaktigt, men tvinga den inte. Som när du monterar RAM, kommer du att notera ett klipp i slutet av kortplatsen, detta kommer att klicka när grafikprocessorn är helt installerad.

När grafikkortet väl är insatt i moderkortet kan du skruva tillbaka tumskruvarna i hålen - genom metallplätering på baksidan av grafikkortet - detta hjälper till att hålla det på plats.

Det här nästa steget är där det kan bli rörigt och krångligt - att koppla in alla strömkablar. Ju fler komponenter du har i din speldator, desto fler kablar måste kopplas in. Det ska vara relativt enkelt, men att hålla kablarna snygga kan vara svårt.

Många fodral har hål, krokar och kanaler för att städa dina kablar. Lian Li Dynamic Mini är en absolut glädje för kabelhantering tack vare dess tvåkammarlayout. Öppna säkerhetskopieringen så hittar du gott om plats för alla dina kablar. Det finns utrymme här för belysningsnodproffsen och Commander-proffsen också.

Det finns massor av utrymme att arbeta med kablar här, men också flera ställen att föra fram kablar så snyggt som möjligt.

Inuti PSU-lådan hittar du en massa kablar i en påse. Dessa används för att ansluta de olika komponenterna i din maskin till PSU. Det finns en mängd olika kablar, men oroa dig inte eftersom kablarna är tydligt märkta. Vi rekommenderar att du använder extrautrustningen av premium PSU-kablar och premiumkabelkammar också eftersom det gör saker mycket snyggare här. Annars är buntband din vän inom en snar framtid.

Det är viktigt att läsa manualen för att se var varje kabel passar. Vissa moderkort kräver mer ström än andra.

Med denna konstruktion behöver moderkortet två 8-stifts strömkontakter anslutna upptill och en stor 24-stifts kabel på höger sida.

På PSU:n hittar du etiketter för var och en av kablarna och det går bara att fästa dem en väg upp - med en klämma som håller dem på plats, så det är relativt enkelt att göra.

Anslut först 24-stifts, 8-stifts ATX- och PCIe-strömkablarna och dra dem genom höljet till framsidan för att ansluta dem till moderkortet. Moderkortet och manualen har båda markeringar för att visa dig vart dessa behöver ta vägen. För att hålla det snyggt, försök att dra varje kabel genom hålet närmast där du ska koppla in den. På så sätt kan du behålla det mesta av kabeln på baksidan.

Medan du gör detta kan du använda kabelkammarna för att separera varje enskild ledning i kablarna och hålla allt snyggt och snyggt.

För SSD- och HDD-ström hittar du kablar och kortplatser på PSU:n märkta "peripheral & SATA" dessa har tunna, platta kontakter på dem som ansluts till hårddiskar. Du kommer att upptäcka att du har kablar med flera anslutningar på dem - du kan koppla in flera hårddiskar till denna och allt annat som behöver SATA-ström (till exempel belysningskontroller).

Nvidia RTX 3090-grafikkortet kräver också ström och använder två 8-stifts PCIe-strömkablar. Dessa kan matas igenom från baksidan av fodralet och matas igenom snyggt längs sidan.

Tillval - För ett förbättrat utseende kan du använda Corsair Premium PSU-kabelsats. Dessa är tjockare flätade kablar, individuellt försedda med kabelkammar som redan är fastsatta för att göra dem snygga. Dessa säljs i en mängd olika färger, men de vita kablarna ser magnifika ut för denna vita konstruktion.

Med det här köpet rekommenderar vi också att du skaffar Premium Cable Comb-satsen. Dessa är kabelrengöringsanordningar som i huvudsak är kammar uppdelade i tre delar som kan dras isär och skjutas mellan kablarna. Med hjälp av dessa kan du separera varje enskild tråd och få dem att löpa snyggt parallellt med varandra.

Mata igenom mittdelen mellan det övre och undre lagret av kablar och tryck in var och en i respektive spår i kammen, fäst sedan toppen och upprepa på botten. När kabelkammarna är på kan du skjuta dem upp och ner i kablarna för att säkerställa att det är riktigt snyggt. Detta är värt att göra eftersom det ser bra ut. På baksidan av fodralet, där saker och ting är mindre synliga, använd bara buntband för att dra åt allt.

Nu är ditt bygge nästan klart, du kan försöka städa lite och se till att allt är snyggt och snyggt. Det här handlar inte bara om att vara obsessivt snyggt - snygga kablar hjälper också till med luftflödet i fodralet och hjälper till att hålla dina komponenter svala. Det är värt att lägga tid på.

Innan du börjar rekommenderar vi att du dubbelkollar att allt är inkopplat - kontrollera moderkortets manual och se till att alla ingångar är anslutna som de ska. Vi rekommenderar också att du ansluter din dator till eluttaget och sätter på den. Rör inte insidan medan du gör detta.

Asus moderkort har en LED-display som visar varningskoder om det inte går som det ska, du kan se vad dessa koder betyder genom att titta i manualen. Om det inte fungerar första gången, få inte panik, det kan vara något enkelt - kanske RAM-minnet inte sitter ordentligt eller att grafikkortet inte har ström.

Om allt fungerar, stäng av och koppla ur datorn och börja sedan det roliga med att städa kablarna. Du bör hitta buntband i både moderkortsboxen och med PSU. Slinga ihop kablarna och dra åt dem så att de hålls snyggt ihop.

Fodralet har också flera metallöglor på både fram- och baksidan som gör att du kan haka igenom ett buntband och dra in kablarna snyggt i kroppen och knyta fast dem. Dessa kan arbetas runt alla kanter för att dölja kablarna så mycket som möjligt.

Nu är din första speldator byggd. Grattis! Men allt är inte över än. Du måste installera Windows, vissa spel och annan programvara för att sedan komma till det roliga med att spela spel medan du badar i härligheten av att ha handbyggt din egen maskin.

Förhoppningsvis har du redan sett våra guider om de bästa spelmössen , headseten och tangentborden att köpa och du har utrustat dig med dessa och en skinande ny bildskärm att ansluta till din speldator.

Du kommer att behöva koppla in dem för att komma igång med nästa bit.

Du behöver också en annan PC eller bärbar dator för att installera Microsoft Windows.

Att installera Windows 10 är relativt enkelt. Du behöver dock några saker först:

En köpt licensnyckel för Windows 10 Home eller Windows 10 Pro .

En USB-minne eller DVD (observera att detta kräver en DVD-enhet i din build, vilket vi inte har gjort) med minst 8 GB ledigt utrymme

Åtkomst till Windows Installation Media-verktyget

Med hjälp av verktyget Windows Installation Media kan du förvandla ditt USB-minne till en startbar enhet - det betyder att du kommer att kunna köra installationsprogrammet för Windows direkt från det.

Kör verktyget, följ instruktionerna och installera det på ditt USB-minne med en annan dator. När det är gjort ansluter du den till din nybyggda PC och sätter på den. Du måste sedan trycka på DEL så snart datorn startar och gå in i BIOS. Därifrån letar du efter startmenyn - det här är en ordning genom vilken datorn försöker ladda och välj USB-enheten du har anslutit som den första enheten att prova. Det betyder att när du avslutar - spara ändringarna och återställ - kommer maskinen att laddas från USB-enheten och uppmanar dig att installera Windows.

Om du inte har tillgång till en annan PC eller bärbar dator kan du köpa en fysisk skiva av Windows, men du måste också installera en optisk DVD-enhet i din PC. Att låna en kompis dator är ett enklare alternativ.

När du har gjort detta kommer verktyget att tala om hur du installerar Windows - välj 64-bitars och hårddisken du vill installera på. Att installera på en M.2-enhet eller SSD kommer att innebära att Windows laddas snabbare varje gång du slår på din dator.

Efter ett tag kommer du att bli ombedd att ange licensnyckeln och sedan fortsätter installationen. Din PC kommer så småningom att ladda Windows och sedan är du borta! Du måste koppla in din Wi-Fi-antenn eller Ethernet-kabel för att ansluta till ditt bredband i hemmet, men sedan kan du börja ladda ner spel och ställa in din dator som du vill ha den.

Det är värt att notera, om du använder samma moderkort som oss hade vi ett problem under Windows-installationen som kan fixas med den här metoden .

Som vi sa tidigare, när du har slutfört en konstruktion bör din dator tjäna dig väl i många år framöver, men du kan också uppgradera den genom att lägga till olika delar. De enklaste uppgraderingarna är extra RAM och en ny GPU. Du kan också lägga till ytterligare en hårddisk ganska enkelt om du behöver mer lagring. RGB-belysning och fläktuppgraderingar gör också att din maskin ser snyggare ut.

Speciellt tack till Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung och Western Digital för det stöd som ges vid skapande av den här artikeln.