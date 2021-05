Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Augmented reality och mode har varit bedfellows en liten stund nu, med återförsäljare som låter dig prova kläder hemifrån med hjälp av telefonens kamera, men tekniken bakom dessa appar förmörkas alltför ofta av till och med enkla filter på Snapchat.

Det är förmodligen varför Londons Design Museum valde Snap som partner för sin nya utställning, Sneakers Unboxed: From Studio to Street, som tar en detaljerad titt på sneaker-kulturen och dess enorma boom under de senaste decennierna.

Snap har hjälpt utställningen att skapa en helt AI-designad sneaker som besökare på utställningen eller människor hemma kan prova med Snapchat. En maskininlärningsalgoritm utbildades med tusentals bilder av populära sneakers, sedan finjusterades med en mindre runda högkvalitativa sneakerbilder för att sortera vete från agnet.

Resultaten skulle inte se ut på plats i en avancerad butik, men du kommer inte att se dem där, med tanke på att de är helt virtuella. Sneaker 0, som skon heter kryptiskt, har ett par färger du kan prova, även om standardgrå är vår favorit.

Utställningen startar i London den 18 maj, men med tanke på att många kanske inte kan resa just nu, än mindre till London, är det fantastiskt att en bit av den kan avnjutas hemifrån. För detta ändamål hittar du snäppkoden för sneakersna nedan om du vill släppa på dem virtuellt.

Skriva av Max Freeman-Mills.