PlayStation VR 2 börjar säljas den 22 februari 2023 och det är inte billigt

(Pocket-lint) - Sony har bekräftat att PlayStation VR 2 kommer att börja säljas i många länder den 22 februari 2023. Men det kommer att kosta mer än en PS5 att skaffa en sådan.

Meddelandet innebär att Sonys senaste headset nu bara är några månader bort, men där slutar de goda nyheterna. Sony säger att huvudenheten kommer att kosta 549,99 dollar / 599,99 euro / 529,99 pund när den börjar säljas i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien och ett antal andra länder.

Då får du ett PS VR2-headset samt PS VR2 Sense-kontrollerna, medan ett par stereohörlurar också kommer att ingå i lådan. De som vill betala mer kommer att kunna få Horizon Call of the Mountain i digital form inkluderat - det passande namnet PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain-paketet kommer att kosta 599,99 dollar / 649,99 euro / 569,99 pund.

Sony har också tillkännagivit laddningsstationen för PlayStation VR2 Sense-kontrollen, vars pris är 49,99 dollar / 49,99 euro / 39,99 pund. Den laddar kontrollern utan att behöva ansluta något till en PS5-konsol. Sony säger att det är för att se till att en extra USB-port inte tas upp.

Utöver det är allting ungefär som vi redan visste. PlayStation VR 2 kommer att ha 4000 x 2040 HDR-video (2000 x 2040 per öga) och de nya handkontrollerna lovar mycket tack vare sitt rumble-stöd också. Headsetet har fyra kameror för spårningsändamål, och det hela vibrerar också för säkerhets skull.

Skriva av Oliver Haslam. Redigering av Rik Henderson.