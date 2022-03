Sony PSVR2 ska enligt uppgift demonstreras på GDC 2022

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sonys nya virtual reality-headset ska enligt uppgift visas för utvecklare på GDC i San Francisco.

Vissa deltagare hävdar att de har haft en demo av PlayStation VR2 under spelutvecklarkonferensen, med till stor del positiva saker att säga.

Chet Faliszek från Stray Bombay, företaget bakom The Anacrusis, twittrade att hans demo var "såååå bra".

Hade ett av de där VR-ögonblicken idag när jag spelade i den nya PSVR2 hmd...



Vet du var världen bara känns annorlunda när du kommer tillbaka?



Såååå bra... tack @yosp och @GregRicey för demon och chatten. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) 24 mars 2022

Andra har svarat på samma kommentarer som publicerats på ResetEra och hävdat att hans ord inte bara är "hyperboliska".

Det finns också ett seminarium om PSVR2 idag, torsdag 24 mars, med titeln "Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity", så vi kommer sannolikt att höra fler kommentarer om vad de tycker från lyckliga utvecklare under de kommande dagarna.

Det finns ännu inget besked om när headsetet kan komma att lanseras, men flera detaljer och bilder har delats av Sony.

Den använder en OLED-skärm med en upplösning på 2000 x 2040 pixlar per öga, har upp till 120Hz uppdateringsfrekvens och ett synfält på cirka 110 grader.

Sensorer är inbyggda i headsetet och det förlitar sig inte längre på en extern kamera för positionering eller rörelse.

Hittills annonserade spel för PSVR2 inklusive Horizon: Call of the Mountain - en VR-upplevelse baserad på Guerilla Games Horizon RPG-serie.

Skriva av Rik Henderson.