Xbox Cloud Gaming kommer till ditt Meta Quest 2

(Pocket-lint) - Meta har bekräftat att de samarbetar med Microsoft för att få Xbox Cloud Gaming till ett Meta Quest 2 nära dig, även om de inte säger när än.

Nyheten kom som en del av ett bredare utbud av Meta Quest tillkännagivanden som inkluderade Meta Quest Pro, men för spelare handlar det om Xbox-integrationen.

Även om det är sant att Meta är väldigt försiktiga när det gäller tidsplanen för lanseringen, vet vi en sak - du kommer att kunna ansluta din Xbox-kontroll till Quest 2 och spela spel på Quest's enorma virtuella skärm.

Vi vet också att du behöver en Game Pass Ultimate-prenumeration för att detta ska fungera, och även om du kommer att spela molnbaserade Xbox-spel i VR, kommer du inte att spela VR-versioner av dessa spel . De kommer att vara i två dimensioner, precis som om du spelar på din TV. Det är ändå en imponerande idé som vi måste se fungera för att kunna uttala oss om.

När det gäller tidtabellen är det ingen som kan gissa just nu. Meta säger att de inte är redo att meddela när Xbox Cloud Gaming kommer att vara tillgängligt via Meta Store ännu, men att de hoppas kunna dela med sig av mer information till spelare och Meta Quest 2-ägare förr snarare än senare.

Xbox Cloud Gaming var inte heller den enda spelnyheten som tillkännagavs. Specialversioner av Among Us, Marvel's Iron Man VR med mera kommer alla att komma till Meta Quest Store i sinom tid också. Faktum är att du kan agera all sus med din Meta Quest 2 redan nu.

Skriva av Oliver Haslam. Redigering av Rik Henderson.