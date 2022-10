Alla Meta Quest 2-spel som tillkännagavs på Meta Connect

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Under Meta Connect-eventet avslöjade företaget ett antal nya spel som kommer specifikt för Meta Quest 2-headsetetet.

Quest 2 är ett av de mest populära VR-headseten just nu och det är ingen överraskning att se ett antal bra spelläggas till i biblioteket.

Här är en sammanfattning av de som är värda att hålla utkik efter:

Marvel's Iron Man VR

Snart kommer du att kunna sätta på dig ditt Meta Quest 2-headset och klä dig i Iron Mans ikoniska rustning. Du kommer att resa runt i världen och möta en hackare och deras drönararmé. Den här spelaren skapas av Camouflaj och Endeavor One tillsammans med Sony Interactive Entertainment och Marvel Entertainment. Det sägs att det kommer att bli ett nöje för Marvel-fans med många referenser som de kommer att gilla.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Befolkning: En sandlåda

Population One har funnits ett tag nu och har visat sig vara ett populärt VR-spel med flera spelare. Det kommer dock att bli ännu bättre i december, eftersom Population: One Sandbox rullar ut. Detta kommer att ge spelarna möjlighet att skapa sitt eget innehåll med en sandlåda som innehåller alla möjliga sorters saker som en månbas, en vikingaby och mycket mer därtill.

Bland oss VR

Om du älskade Among Us kommer du att bli glad att läsa att Among Us VR närmar sig med stormsteg. Det kommer också att vara behagligt prisvärt. Om du förbeställer det nu kan du också få ett bonusföremål i spelet också.

Som tidigare är målet antingen att samarbeta med ditt team för att fortsätta segla genom rymden eller att förråda alla och åberopa fullständig okunnighet. Among Us VR stöder upp till 10 spelare och om du har spelat originalspelet kommer VR-versionen att vara mycket bekant för dig.

The Walking Dead: Saints & Sinners - kapitel 2: Retribution

The Walking Dead: Saints & Sinners är en fantastisk utflykt i Walking Dead-universumet. Snart kommer en uppföljare där du kan bege dig tillbaka till det vandrarinfekterade New Orleans och smyga dig fram medan du jagar efter byte.

Det sägs att denna andra resa kommer att vara farligare och att resurserna kommer att vara knappa också, vilket verkligen kommer att öka den hjärtskärande spänningen. Det finns också en extra fara i form av Axeman:

"Axeman är en person som du måste ta itu med och är en del av anledningen till att vårt spel heter Retribution", säger Mark Domowicz, Game Director för Chapter 2: Retribution på Skydance Interactive. "Som du kanske har anat kommer du att behöva använda din hjärna för att komma på hur du ska hantera denna nya nivå av hot. Han är faktiskt ett bra exempel på hur vårt spelande utvecklas för Chapter 2. Utmaningsnivån i hela spelet har ökat i både omfattning och variation, och vi kan inte vänta på att se hur våra Turister kommer att hantera det vi kastar på dem."

Behemoth

Från teamet bakom The Walking Dead: Saints & Sinners kommer ännu ett spel som utspelar sig i en dyster ny värld. Det är byggt från grunden för VR och lovar några överlevnadsäventyr. Skydance Interactive säger att spelet är byggt med hjälp av element som man har lärt sig om vad det innebär att kämpa för sin egen överlevnad i VR. Detta borde verkligen göra det intressant.

Skriva av Adrian Willings.