(Pocket-lint) - Meta har gett en vision av hur framtidens headset kan se ut med ett koncept av ett smalt headset som används för träning.

Företaget har släppt en sida på sin webbplats med titeln "The impact of the Metaverse" och på den sidan har företaget uppgett att det "...bygger otroliga saker för Metaverse". Dessa saker inkluderar teknik som hjälper till att koppla samman människor med nya virtuella upplevelser. Dessa upplevelser omfattar uppslukande utbildning som att låta en kirurg öva på komplicerade operationer i virtuell verklighet.

I den medföljande videon ser vi en praktiserande kirurg bära ett futuristiskt smalt headset som är mycket smidigare än Meta Quest 2 och till och med verkar mycket mer avancerat än Project Cambria också.

Tillsammans med headsetet bär de också små fingerborgsliknande enheter på alla sina fingrar, förmodligen för att spåra fingertopparna och översätta rörelser till VR.

Dessa är sannolikt framtida mer avancerade versioner av de haptiska handskar som företaget har visat upp tidigare. Även om dessa helt klart är mycket mer futuristiska och troligen inte kommer att bli verklighet någon gång inom en snar framtid.

Naturligtvis är detta bara en tease av hur framtidens VR och metaversum kan se ut, inte något som företaget sannolikt kommer att producera för tillfället. Av vad vi kan se är målet att skapa olika upplevelser för alla, utbildning för anställda, utbildningsupplevelser för studenter och uppslukande äventyr som hjälper oss att fly från verkligheten.

Vi är verkligen sugna på en framtid med strömlinjeformad VR utan kablar eller kopplingar som begränsar dina rörelser och hand- och fingerspårning i realtid för att få en "riktig" känsla av VR-världen. Spännande saker på gång.

Skriva av Adrian Willings.