(Pocket-lint) - Som en del av sitt årliga Quest Gaming Showcase har Meta avslöjat att det kommer ett intressant nytt spel till Quest 2-headsetetet - ett Ghostbusters VR-spel med flera spelare.

Spelet har fått en snabb trailer som är tänkt att ge en känsla för den typ av samarbetsdåd som spelet kan erbjuda, och som du kan se nedan.

nDreams, utvecklingsstudion bakom projektet, har viss VR-erfarenhet efter att ha skapat Far Cry VR: Dive Into Insanity en upplevelse som tog dig tillbaka till Far Cry 3:s ikoniska skurk Vaas värld.

Det nya spelet kommer dock att vara mer ambitiöst, inte minst eftersom du kommer att kunna spela online med vänner i den nya miljön San Francisco.

Det kommer tydligen att finnas en hyfsat lång kampanj som du kan spela antingen solo eller med kompisar, snarare än någon form av tävlingslägen, vilket vi tycker låter intressant. Vi får dock vänta för att få veta mer - trailern innehåller inget riktigt spelande som vi kan urskilja.

Den avslutas inte heller med ens ett vagt releasedatum, så vi kan få vänta lite innan det faktiskt blir spelbart. När det sker kommer det bara att vara på den nyare generationen Quest 2, inte på originalet Quest.

Skriva av Max Freeman-Mills.