Ta några fantastiska Quest-spel med upp till 50 % rabatt

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du äger ett Meta Quest-headset och har hållit ut för ett fynd så är det dags nu eftersom det finns några erbjudanden som är värda att titta på under de kommande dagarna.

På Meta Quest Store (tidigare känd som Oculus Store) pågår en Black Friday- rea från och med nu till 28 november med rabatter på upp till 50 procent .

Som vi berättade häromdagen kan du för närvarande få en Quest 2 med en kupong på £50/$50 från olika platser inklusive Amazon. Om du hellre vill ha några spel kan du för närvarande få en Quest 2 med £50/$50 spelkredit direkt från den officiella sidan.

Nedan är några av våra favoritspel från rean. De vi har provat som vi starkt rekommenderar.

Arizona Sunshine - spara 38% Arizona Sunshine är ett av våra favorit VR-spel och det är väldigt roligt. Ännu mer tilltalande med rabatt. Visa erbjudande

Superhot VR - spara 20 % Superhot VR är som inget annat VR-spel du har spelat tidigare. Riktigt njutbart och nu en absolut stöld också. Visa erbjudande

Trover Saves the Universe - spara 41% Trover Saves the Universe är verkligen inte för den som är snäll. Men är rolig. Skulle du förvänta dig något mindre av skaparna av Rick and Morty? Visa erbjudande

