Köp en Oculus Quest 2 och få en kupong värd $50/£50

(Pocket-lint) - Om du är ett VR-fan eller vill bryta dig in i virtual reality-spel, kanske du har väntat på en affär på Oculus Quest 2.

Black Friday-erbjudandena är redan i full gång och vi har redan sett erbjudanden och rabatter på olika HTC Vive-headset , men Quest 2 är tyvärr sällan rabatterad. Detta beror mest på att Quest 2 redan är överkomligt och sannolikt prissatt till en förlust för Oculus. Det finns dock några goda nyheter eftersom du för närvarande kan köpa en Quest 2 via Amazon och få en presentkupong i gengäld.

Så det är förmodligen inte den rabatterade rabatten du hoppades på, men du kan förmodligen motivera det genom att använda presentkortet för att sedan köpa presenter till andra människor eller jaga andra fynd.

It's worth noting the terms and conditions of this deal:

"Order an "Oculus Quest 2 128 GB" or "Oculus Quest 2 256 GB" between November 22nd 2021 and November 30th 2021 and, once shipped, you will receive a promotional code worth £50 to spend on Amazon.co.uk by January 14th, 2022."

The Oculus Quest 2 is a great bit of kit. An all-in-one VR headset that we'd highly recommend. It's regularly getting improved with software updates and is able to run games without a PC. If you are a PC gamer you can also use Oculus Link and Air Link to play PCVR games while tethered for an even better experience. A cracking headset and a great gift for a loved one or yourself.