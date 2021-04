Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Facebook-ägda Oculus har meddelat att det kommer att vara värd för den första "Oculus Gaming Showcase" i april, som kommer att innehålla "aldrig tidigare sett bilder från några outgivna spel och några överraskningar i butik". online, plus vad du kan förvänta dig av evenemanget.

Oculus Gaming Showcase börjar klockan 15.00 PT den 21 april 2021.

Här är några olika lokala tider som referens:

USA-väst: 15:00 PT

15:00 PT USA öst: 18:00 ET

18:00 ET London: 23:00

23:00 Paris: 00:00 (22 april)

00:00 (22 april) Tokyo: 07:00 (22 april)

07:00 (22 april) Delhi: 03:00 (22 april)

03:00 (22 april) Peking: 06:00 (22 april)

Oculus Gaming Showcase kommer att strömma på Twitch , Facebook och YouTube. Vi kommer att bädda in strömmen ovan när den blir tillgänglig.

Facebook har retat att vi kommer att höra från utvecklare från Cloudhead Games, Ready At Dawn och ILMxLab - och de kommer att dela nyheter relaterade till Pistol Whip, Lone Echo II och Star Wars: Tales from the Galaxys Edge. Det digitala evenemanget förväntas innehålla en del meddelanden om Oculus VR-spel.

Tänk på att Oculus gör ett av de bästa tillgängliga VR-systemen. Oculus Quest 2 är också ett av de mest prisvärda VR-headseten. Det är trådfritt och behöver inte en dator för att kunna köras, men det har fortfarande tillräckligt med hårdvara inuti för att spela några av de fantastiska VR-spelen . Trådlös VR är strålande och ger dig gott om frihet. Andra höjdpunkter som handspårning, inifrån och ut-spårning (vilket innebär inga externa sensorer), genomströmningskameror och ett smart skyddssystem gör Quest 2 otroligt roligt.

Fantastisk grafik, fantastiskt ljud och möjligheten att ansluta och spela mer med Oculus Link gör Quest 2 ännu mer speciell.

Skriva av Maggie Tillman.