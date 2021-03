Är en Oculus Quest Pro i horisonten?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har inte gått länge sedan Oculus Quest 2 lanserades men nu verkar det som om det kan finnas tips på ett nytt, kraftfullare headset som kommer någon gång.

Under en Instagram AMA-session (Ask Me Anything), Facebooks vice president för förstärkt och virtuell verklighet, retade Andrew Bosworth den potentiella existensen av en ny och förbättrad Oculus Quest Pro.

När en tittare lade upp en fråga som läste "Varför kan inte Oculus skapa ett headset på 600 $ och sätta de bästa specifikationerna som Quest Pro 3 etc plz" svarade Bosworth med att säga "Quest Pro, va? Intressant" innan han blinkade till kameran.

Även om detta knappast är en solid bekräftelse av ett nytt headset, är det inte alltför orimligt att tro att det är en möjlighet. När allt kommer omkring verkar det som att Oculus Quest 2 har varit ganska framgångsrik.

Inte överraskande med tanke på att det är ett av de mest bekväma sätten att spela några ganska bra VR-spel utan behov av en dedikerad spel-PC eller besväret med externa spårningskameror.

Trots det har Quest 2 inte den senaste och bästa Qualcomm Snapdragon-processorn under huven och det kan kraftigt förbättras med modernare hårdvara.

Tillägget av snyggare hårdvara är en annan fråga som också dykt upp i AMA-sessionen. När en annan användare frågade om möjligheten för ögonspårningsteknik i framtiden gjorde Bosworth det klart att Facebook hade undersökt det under en tid. Han sa också att "... det är något vi kommer att passa in i något framtida headset" och noterade att det kunde användas för att "... dramatiskt förbättra prestanda genom att bara göra saker som ligger inom foveas synvinkel."

Intressanta grejer verkligen.

Med den senaste bekräftelsen från Sony av PSVR 2-headsetet verkar det som om konkurrensen hotas också. Det betyder att det finns många anledningar till att Facebook inte vilar på sina lagrar. Det ger också spelutvecklare incitament att fortsätta producera mer innehåll också i framtiden.

Skriva av Adrian Willings.