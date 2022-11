HTC:s nästa fristående VR-headset läcker ut

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - HTC har varit upptagen med att teaka ut ett nytt VR-headset på Twitter ett tag, men nu kan vi få mer information i form av en läcka.

Redan i oktober 2022 teasade företaget en bit av den nya enheten med taglinen "Go small or go home" sedan visade de ytterligare en liten bit av headsetet men gav oss ingen ytterligare information.

Nu verkar det som att en del av designen och specifikationerna för det nya VR-headsetetet har läckt ut via YouTuber Brad Lynch (aka SadlyItsBradley).

Enligt Lynch kommer dessa läckor från källor i leveranskedjan och även om det inte finns något officiellt namn på det nya headsetet finns det några intressanta funktioner som har läckt ut.

För det första verkar detta framtida HTC-headset ha en liknande formfaktor-design som HTC Vive Flow hade, men det har också fristående VR-funktioner som liknar Vive Focus 3.

I videon berättar YouTubern om headsetet och visar renderingar baserade på bilder av det nya headsetet som var tvungna att döljas för att skydda källan.

Själva headsetet ser väldigt likt Flow men sägs ha fyra spårningskameror samt ytterligare en för passthrough-vyer. Det är också ett 6DoF-headset (sex frihetsgrader) med fristående VR-funktioner. Så kanske närmare en Quest 2-konkurrent än HTC:s tidigare försök.

Intressant nog använder det nya headsetet samma kontroller som Vive Focus 3 men är tydligt annorlunda på flera sätt.

Den så kallade "Flowcus" (Bradleys namngivning, inte HTC:s) har pancake-linser för att hjälpa till med den slimmade och lätta designen samt dubbla 1 920×1 920 pixelskärmar med 120 Hz uppdateringsfrekvens.

Det mest intressanta är att denna senaste från HTC sägs vara modulär (ungefär som HTC Vive Cosmos), vilket innebär att du inte bara kommer att kunna fästa moduler (t.ex. ögonspårare) utan också konvertera den till "glasögonläge" för att titta på vardagliga bilder. Det finns också en möjlighet att det här headsetet kommer att använda Snapdragon XR2 Gen. 2-processorn, men vi får vänta på det officiella beskedet om det.

Vi hoppas på bra saker men får vänta på officiella uppdateringar från HTC.

