HTC Vive tipsar om en ny "mindre" VR-enhet

(Pocket-lint) - Det har varit en hektisk tid för HTC Vive. Det känns inte så länge sedan företaget släppte den uppkopplade PCVR HTC Vive Pro 2, den företagsinriktade Vive Focus 3 och den fristående Vive Flow.

Nu har företaget tagit sig till Twitter för att börja teasa om något nytt.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) 6 oktober 2022

En bild på vad som ser ut som linsen på ett par solglasögon har lagts ut på Twitter tillsammans med taggen "Go small or go home".

Betyder detta att HTC Vive uppmärksammar vad Meta gör med sina olika VR-enheter och förbereder sig för att släppa något litet, lätt och bärbart?

Det finns väldigt lite att gå på för tillfället och företaget ger inte mycket bort. Faktum är att som en användare visar, även om du tar tag i bilden och skruvar upp ljusstyrkan är allt du får "nice try" och en fräck tumme upp som visas i hörnet:

Med detta sagt har HTC Vive verkligen förberett sig för detta. I ett mejl till Pocket-lint om detta talade företaget om vad de har gjort hittills:

"Vid den här tiden förra året presenterade vi den första utvecklingen av vårt Proton-projekt, VIVE Flow - ett par lättviktiga VR-glasögon för uppslukning. På CES visade vi upp VIVE Wrist Tracker, den första inifrån-ut-spåraren för ett allt-i-ett-headset, på MWC debuterade vi med vår nya privata 5G-lösning, G-Reign, och vi strömmade till och med PCVR-upplevelser till vårt VIVE Focus 3-headset via ett supersnabbt trådlöst nätverk. Sedan dess har vi utökat VIVE Focus 3-ekosystemet med tilläggsmoduler för ögon- och ansiktsspårning."

Eftersom Meta snart kommer att avslöja nya enheter på Meta Connect 2022 blir det intressant att se vad som kommer från HTC Vive också. Än så länge är det bara att vänta och se.

