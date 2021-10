Hur man ser lanseringen av HTC Vive Flow

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - I augusti skickade HTC in ett varumärke för en huvudmonterad display som kallades "Vive Flow". Nu retar företaget ett event som händer den 14 oktober för att avslöja mer.

Under de senaste dagarna har HTC lagt ut ett antal kryptiska bilder som tyder på avslöjandet. Dessa har inkluderat avkopplande livsstilsbilder inklusive någon som sitter i en soffa med popcorn, en dam som sitter i en yogaställning och någon som läser en bok i sängen.

Evenemanget, kallat "Go with the Flow" kommer att hända om några dagar och det kommer säkert att göra intressant tittande. Trots allt, å ena sidan, har vi tips om en ny huvudmonterad display i varumärkesapplikationen, men vi har också HTC som visar upp en kapsel som omöjligt kunde hålla ett fullblåst VR-headset .

Alvin Wang Graylin, Kinas president för HTC Vive har också twittrat att företaget kommer att meddela "några stora nyheter i ett litet paket" och att enheten kan "komma åt från VR, PC, Mac eller telefon".

Du är inbjuden att delta i ett speciellt #immersive -evenemang i #VR den 14 oktober klockan 11.00 EDT för att höra om några stora nyheter i ett litet paket. Kan komma åt från VR, PC, Mac eller telefon. Klicka på länken för att boka din plats nu. #gowiththeflow https://t.co/WlEmQzU9r9 #xr #metaverse @htcvive - Alvin Wang Graylin (汪 丛 青) (@AGraylin) 28 september 2021

Betyder det att vi äntligen får ett fristående headset från HTC för att konkurrera med Oculus Quest 2 ? Vi hade en retning på denna potential redan i april med Vive Air , men det sades senare bara vara en konceptanordning och skulle faktiskt inte lanseras.

Vive Focus 3 är det närmaste vi har det erbjudandet hittills, men på klassiskt HTC -sätt är det ett dyrt headset som främst riktar sig till affärsanvändare. Är saker på väg att förändras med en mer konsumentfokuserad enhet? Och är det headsetet faktiskt företagets första försök med AR -glasögon?

The Go with the Flow händer den 14 oktober. Du kan besöka den officiella webbplatsen för att lägga till den i din kalender eller få en påminnelse via e -post.

Evenemanget kommer att äga rum klockan 11.00 EDT, det vill säga 16.00 BST, 17.00, CEST och 8.00 PT.

Vi förväntar oss att den ska sändas på den officiella webbplatsen, men du kan också se den i VR med EngageVR .