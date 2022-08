Kommer Apples AR/VR-headset att heta "Reality One"?

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple har enligt uppgift ansökt om flera varumärken som kan ge en antydan om vad dess AR/VR-huvudbonad kommer att heta.

Enheten för blandad verklighet, som enligt ryktena kommer att släppas 2023, kan komma att släppas under namnet "Reality One". Apple har också lämnat in varumärken för namnen "Reality Pro" och "Rea;ity Processor".

Varumärkena har registrerats hos US Trademark and Patent Office (USPTO) och har lämnats in av advokatbyråer som tidigare varit kända för att samarbeta med Apple. Detta är en process som är synonymt med Cupertino-företaget.

Bloombergs Mark Gurman skriver att varumärkena har lämnats in även utanför USA, i EU, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Saudiarabien, Costa Rica och Uruguay. Apple täcker helt klart in alla baser.

Tidigare varumärkesspår pekade på att namnet "realityOS" också har lämnats in, vilket definitivt pekar mot den namnstrukturen. Men eftersom ingen av ansökningarna har godkänts ännu kan de slutliga namnen ändras.

Det är för närvarande okänt när Apple planerar att avslöja sina AR/VR-headsetplaner. Det kan bli en kortare tease under lanseringen av iPhone 14 den 7 september, även om många trodde liknande för företagets WWDC-keynote i juni, och det visade sig inte vara fallet.

Hur som helst är det osannolikt att vi får se ett riktigt headset förrän tidigast nästa år.

Skriva av Rik Henderson.