Gör Amazon en XR-enhet? Nya jobbannonser tyder på ja

(Pocket-lint) - Flera stora teknikföretag, däribland Facebook, Apple och Google, arbetar enligt uppgift alla med förstärkt verklighet-enheter.

Nu kan du lägga till Amazon till den listan.

Företaget anställer för en "ny-till-världen-smart-home-produkt" som använder "XR", enligt jobbannonser som först upptäcktes av Protocol. XR är en förkortning för utökad verklighet. Det är en paraplyterm som täcker kombinationen av virtuell verklighet, förstärkt verklighet och blandad verklighet. Enheter som hävdar att de kan XR kan leverera upplevelser som rör alla tre. Även om det inte finns många specifika detaljer i Amazons platsannonser finns det en för en"software engineer - XR/AR, XR/AR Devices" som nämner "conceiving and developing key software and architecture for a new-to-world smart-home product".

I en annan annons för en"Sr. Technical Program Manager, New Products - XR" står det att personen ska "utveckla ett avancerat XR-forskningskoncept till en magisk och användbar konsumentprodukt som är ny i världen". I annonsen efterfrågas också erfarenhet av att göra"djupt tekniska produkter" samt erfarenhet av artificiell intelligens, maskinintelligens, robotik och spel.

Tänk på att Meta, tidigare Facebook, enligt uppgift förbereder sig för att släppa sina första AR-glasögon 2024. Samtidigt kan Apples AR/VR-headset komma att släppas 2023 och Google siktar på 2024 för sitt AR-headset. Kanske ser även Amazon en framtid i AR/VR och bygger nu sitt eget XR-headset, även om inget har bekräftats offentligt av företaget ännu.

Amazon har dock erfarenhet av att tillverka smarta glasögon. Företaget erbjuder till exempel Echo Frames (bilden ovan). Även om de saknar XR-funktioner är de Alexa-kompatibla hårdvaruglasögon.

Skriva av Maggie Tillman.