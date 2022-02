Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter att ha tillkännagivits först 2018 är YouTube Music en relativt ny musikströmningstjänst, men kom att ersätta Google Play Musik, Googles tidigare musikströmningstjänst. Med YouTube Music kan du lyssna på officiella låtar, album, spellistor, artistradio, remixer och liveversioner av låtar samt titta på musikvideor.

Det är en gratistjänst om du inte har något emot att lyssna på annonser med några få låtar, tillgänglig via en mobilapp eller webbspelare. En YouTube Music Premium-nivå är också tillgänglig för att ta bort annonserna, ge dig bakgrundslyssning på din mobila enhet (så att du kan avsluta appen och fortsätta lyssna) och för att låta dig ladda ner låtar för offlineuppspelning.

Vad du inte kan göra med YouTube Music är att titta på icke-musikvideor, som katter som spelar piano, eller Charlie som får sitt finger biten, på resten av YouTube-webbplatsen, men det finns gott om tillgång till musikvideor via appen .

Precis som andra musikstreamingtjänster lägger YouTube mycket uppmärksamhet på sina upptäcktsfunktioner. Det står att musik är "lättare att utforska" med musiktjänsten och har en omfattande katalog med inte bara officiella låtar, utan även remixer, liveframträdanden, covers och musikvideor.

Hemskärmen, oavsett om du använder appen eller webbspelaren, förändras alltid. Den uppdateras för att ge rekommendationer baserat på dina lyssningsvanor, men är också platsmedveten och kan erbjuda vissa musikval som matchar vad du kanske gör.

Den är baserad på tre flikar, Hem, Utforska och Bibliotek. Home är en blandning av allt, Utforska låter dig enkelt hitta ny musik, som nya releaser, samt dyka in i stämningar eller genrer. Fliken Bibliotek visar spellistor och all importerad musik som du hämtat från Google Play Musik och all musik du har på din mobila enhet. Oavsett om du använder webbversionen eller mobilappen är musik du importerat från Google Play tillgänglig i båda.

Videor har också stor framträdande plats i appen såväl som i webbläsaren, och när du väljer en låt i appen kommer du ofta att kunna välja om du vill lyssna på låten eller titta på videon. Du kan också byta halvvägs, vilket är en fantastisk funktion. När du använder YouTube Music i en webbläsare är det uppenbarligen en videobaserad upplevelse som resten av YouTube.

Du kan också gilla eller ogilla musik och detta kommer att hjälpa Google att ställa in urvalet av musik som du rekommenderas, så om du inte gillar Ed Sheeran kan du ge honom tummen ner och du kommer att se mindre Ed Sheeran.

Nej, det gör du inte. Åtminstone inte om du är glad över att använda webbversionen. Om du går till music.youtube.com kan du lyssna på den annonsstödda versionen av tjänsten. Om du loggar in på webbversionen får du tillgång till all musik du har sparat i spellistor och dina egna favoritartister på "Hemskärmen", plus tillgång till musik som du överfört från Play Musik i din webbläsare också .

Om du vill använda någon av streamingsidan av tjänsten via smartphone-appen måste du logga in på ditt Google-konto. Appen visar inte ens något av det strömmande innehållet utan att logga in. Men när du väl gör det kommer du att kunna få tillgång till den kostnadsfria tjänsten utan att du behöver abonnera. Det låter dig lyssna på låtarna och titta på videorna, med enstaka annonser. Om du inte har ett abonnemang kommer du inte att kunna ha bakgrundsuppspelning heller, dvs så fort du stänger av displayen så slutar musiken.

Det finns dock en lösning.

Det finns ett litet kryphål som låter dig spela gratisversionen av YouTube Music på din enhet utan att ha ett abonnemang. Det är i princip samma process som behövs för att spela YouTube i bakgrunden, som vi beskrev för iPhone här .

Så här gör du:

Gå till music.youtube.com i din enhets webbläsare. Öppna inställningarna och välj skrivbordsläge. Tryck på play på den musik du vill lyssna på. Stäng av skärmen. Om musiken slutar, vakna till standbyskärmen på Android och leta efter mediekontroller, så spelas den upp. På iPhone sveper du till kontrollcentret och trycker på play. Musiken bör sedan börja spelas igen.

För att vara ärlig är det en lite lång lösning och Android-telefoner hanterar musik på lite olika sätt, så det kanske inte fungerar på alla modeller, eller så kanske du måste hitta eller aktivera uppspelningskontrollerna på din låsskärm.

Google började stänga av Play Musik i september 2020, avvecklade den gamla tjänsten och föreslog att användarna skulle gå över till YouTube Music istället. Det ser slutet på musikinköp från Google och går över till ett streamingerbjudande istället. Google tillhandahöll en metod för att flytta över dina tidigare Play Musik-köp till YouTube Music från början, men nu har Google Play Musik stängts helt, så du kan inte längre göra det.

YouTube Music är tillgängligt som en gratis annonsstödd nivå, ungefär som Spotify. Men det finns en hake med mobilappen, eftersom du inte kan använda den för att spela musik i bakgrunden (även om, se ovan). För de flesta kommer prenumerationen att ge den bästa upplevelsen.

Du kan förlora annonserna och lyssna offline med en YouTube Premium-prenumeration, men här finns det ett lite invecklat nivåsystem. Du kan bara prenumerera på YouTube Music Premium eller YouTube Premium. Det sistnämnda kostar mer, men betyder också att du kan titta på vilken video som helst på YouTube utan annonser och att ljudet från alla YouTube-videor spelas upp i bakgrunden.

YouTube Music Premium:

Student: $4,99/£4,99

Standard: $9,99/£9,99

Familj: 14,99 USD/14,99 USD

YouTube Premium:

Student: 6,99 USD/6,99 GBP

Standard: $11,99/£11,99

Familj: $17,99/£17,99

Om du är en ny användare finns det många testalternativ - du kan få gratis månader eller så finns det en två veckors riskfri provperiod också. Fortsätt bara att klicka runt och du kommer att erbjudas dessa tester.

YouTube Music-appen är anmärkningsvärt enkel i layout och lättanvänd. Dess hemskärm är skräddarsydd för dina personliga artistval - som du väljer under ditt första besök - och är tydligt utformad så att du kan hitta rekommenderade spellistor och videor direkt.

Den främsta unika funktionen är att eftersom dess spår hämtas från hela skalan av innehåll som är tillgängligt på YouTube, finns det tusentals föreställningar som du inte kan få någon annanstans. Och de är alla tillgängliga att se som video också.

Det finns kontroller i appen för att justera streamingkvaliteten, genom låg, normal, hög och alltid hög och dessa värden kan väljas för både mobil och Wi-Fi streaming. Du kan också välja att spela upp video av lägre kvalitet på mobilen och endast HD på Wi-Fi.

Det finns ett begränsat läge för att reducera låtar med explicit flagg, även om detta inte är skyddat, så användaren kan alltid stänga av det – och det är beroende av att artisten har flaggat innehållet som explicit.

Du kan också ladda ner musik för offlinelyssning, antingen enskilda spår eller hela spellistor eller album. Detta innebär att du kan lyssna utan att strömma varken för att spara data eller när du är på resande fot - och det finns ett alternativ att begränsa strömning till endast Wi-Fi.

Skriva av Max Langridge. Redigering av Cam Bunton.