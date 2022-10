YouTube har fått ett nytt fräscht och färgglatt utseende på mobilen, webben och tv:n

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - YouTube har tillkännagivit en uppdatering av sin app på flera olika plattformar med ett nytt, färgglatt utseende - även på smarta tv-apparater.

Det nya YouTube lanseras nu och företaget säger att det handlar om att sätta färg på förfarandena. För detta ändamål kommer något som kallas ambient mode att ta huvudfärgen på videon på skärmen och tvätta den över resten av gränssnittet. Det är tydligen en hyllning till hur ljuset blöder ut från en TV-skärm när man tittar på den i mörker.

Tyvärr kommer ambient mode bara att vara tillgängligt på webben och mobilen, och även då måste du använda det mörka temat för att se det. De som föredrar att deras YouTube är lite ljusare har tyvärr ingen tur.

På tal om det mörka temat säger YouTube att det nu är mörkare än någonsin i ett försök att få innehållet att synas mer. Det finns åtminstone goda nyheter här - det uppdaterade mörka temat kommer till smarta tv-apparater samt till mobiler och YouTube-webbplatsen.

YouTube vill också göra det lättare att klicka på länkar. YouTube-länkar i videobeskrivningar kommer att ändras till knappar, och frekventa åtgärder som att ladda ner, dela och gilla innehåll får nu en renare layout för att minimera distraktioner.

En annan förbättring är tillägget av pinch to zoom, en funktion som gör det möjligt för iPhone- och Android-användare att göra just detta - pincha en video för att zooma in i den. Om det är något som du alltid har velat göra kan du göra det. Det är en ny funktion som kommer att vara perfekt för alla Bob Ross-målningsvideor.

Du kan se exempel på vad YouTubes förändringar innebär för ditt sätt att använda YouTube i företagets blogginlägg om tillkännagivandet också.

