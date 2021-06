Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - YouTube Shorts har utökat sin tillgänglighet från USA och Indien till Storbritannien.

Det var tidigare något som UK-skapare kunde experimentera med, men nu får du möjlighet att spela in 60-sekunders videor direkt via appens YouTube Shorts-kamera.

Den är också full av funktioner. Medan det ursprungligen släpptes i Indien med förmågan att spela in 15 sekunders videor, har det nu förlängts till en minut. Du kan ladda upp större, men från appen ensam var 15 sekunder max. Det är bra att se att YouTube har förändrat den konstiga anomalin.

Precis som det nya samplingsalternativet på vanliga YouTube-videor kan du nu göra detsamma på Shorts. Du kan ta från andras shorts och videor för att göra ett collage eller referens i din egen (så länge de videoklipparna tillåter det - YouTube är ökänt för Content ID-skydd).

Det finns en snabb och enkel redigeringsstation i själva appen, som låter dig lägga till bilder eller klipp från din egen kamera till videon, samt text- och färgfilter. Och du kan automatiskt lägga till bildtexter - perfekt för dem som tittar på offentliga platser. På samma sätt som andra sociala videoappar finns det ett vertikalt bildförhållande och ett specifikt område där du hittar Shorts.

För att inte överträffas av Instagram eller TikTok, och utan tvekan vill marknadsföra YouTube Music så mycket som mänskligt möjligt, kan du också lägga till den musik du gillar i videorna. Inte allt, tänka, men en hel del som innehåller spår från etiketter, som Universal Music Groups etiketter och publiceringsföretag, Sony Music Entertainment and Publishing, Warner Music Group och Warner Chappell Music, Believe, Because Music, Merlin, Beggars, Ditto, AEI , Staten51, Kobalt och mer. Ingen brist på val där.

Tittare får också en länk till specifika videor för musik, så om du gillar en låt kan du hoppa till den direkt från Shorts. Skapare kan till och med börja med en låt som de gillar och skapa en Short från den videon genom att trycka på skapa-knappen på videon (beroende på om den är tillgänglig eller inte).

Nu, vad skaparna faktiskt vill veta. Kan det genereras?

Det var först inte tillgängligt för de kanaler som fick experimentera med shorts i början. Men YouTube har skapat en Shorts Fund för 2021 och 2022, med en $ 100M-fond fördelad över de två åren. YouTube säger: "Varje månad når vi ut till tusentals skapare vars shorts har fått mest engagemang och åsikter för att belöna dem för deras bidrag." Hur mycket det blir eller hur det kommer att se ut är svårt att säga.

Under de närmaste veckorna blir YouTube Shorts tillgängliga för skapare i Storbritannien. YouTube har eluded till möjligheten av växande smärtor och potentiella problem i början, men att det är glada att få alla att använda Shorts.

Skriva av Claudio Rebuzzi. Redigering av Rik Henderson.