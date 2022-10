Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Miljardärentreprenören Elon Musk, ägare av Tesla, SpaceX och nu Twitter, har sagt till Twitter-anställda att de måste låsa in verifierade märken bakom en betalvägg inom en vecka.

Enligt The Verge och Platformer vill Musk att Twitter-användare ska prenumerera på Twitter Blue för att behålla sina blå markeringar. För närvarande ger tjänsten, som kostar 4,99 dollar per månad, Twitter-användare ytterligare funktioner. Snart kommer den att kosta 19,99 dollar per månad och verifiera användare. Befintliga verifierade användare kommer att ha 90 dagar på sig att prenumerera, annars förlorar de sin verifiering.

Musk uppges ha sagt till anställda i söndags att de hade fram till den 7 november på sig att lansera funktionen. Annars kommer de att få sparken. Musk har inte offentligt bekräftat denna order. Men på söndagen twittrade han: "Hela verifieringsprocessen förnyas just nu." Det tyder på att de senaste rapporterna är sanna och att verifierade användare snart måste betala.

Hela verifieringsprocessen håller på att omarbetas just nu- Elon Musk (@elonmusk) 30 oktober 2022

Tre dagar efter att ha varit "Chief Twit" har Musk sparkat Twitters vd och kommer att upphäva livsförbud och kan komma att avskeda 75 procent av personalen. Varje dag kommer en ny rapport om vad Twitters ägare har planerat för den sociala mediesajten. Musk själv har hållit sig i rubrikerna, med stunts som att bära in en diskbänk i Twitters huvudkontor för att låta försäljningen "sjunka in" för alla.

