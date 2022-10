Elon Musk är tillbaka och köper Twitter och tipsar om en X-app

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Efter att ha hävdat att plattformen ljuger om antalet robotar som utgör dess användarbas, och efter månader av kamp för att avsluta avtalet, verkar det som om allting kommer att fortsätta trots allt.

Elon Musk lämnade in ett brev till SEC på måndagen som bekräftade hans planer på att gå vidare med de ursprungligen överenskomna villkoren.

Detta skedde bara några dagar innan Musk skulle infinna sig i rätten i ett mål där han försökte avbryta affären.

Nyheten följer också på en offentlig läcka av Musks texter mellan medarbetare, däribland den tidigare Twitter-vd:n Jack Dorsey.

Dessa meddelanden avslöjade många av Musks tidigare ohörda åsikter, som hans förakt för prenumerationstjänsten Twitter Blue.

Musk verkar ha högt ställda mål för plattformen och en ny app också, om man ska döma av hans senaste tweet.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app-