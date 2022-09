Twitter-redigeringsknappen: Det här är allt du behöver veta

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det är förmodligen den mest efterfrågade funktionen i hela teknikbranschen, men det verkar som om redigeringsknappen äntligen kan komma till Twitter.

Men vänta lite, för det här är inte på gång än och du får vänta lite till. Här är allt du behöver veta.

-

Twitter överraskade användarna när de delade en tweet den 1 september 2022 och uppmärksammade folk på att de kanske skulle få se en redigerad tweet.

Om du ser en redigerad tweet är det för att vi testar redigeringsknappen



Detta händer och du kommer att klara dig - Twitter (@Twitter) 1 september 2022.

Tweeten avslutas med ett ironiskt budskap "this is happening and you'll be okay", vilket syftar på att möjligheten att redigera tweets har debatterats livligt, där vissa menar att det ändrar karaktären av vad Twitter är, eller att det ger människor en metod genom vilken de kan ändra saker som de har sagt och som senare får oönskad uppmärksamhet.

Knappen Redigera Tweet kommer i dagsläget att göra det möjligt för användare att göra ändringar i en tweet inom 30 minuter efter den ursprungliga publiceringen. Tanken är att du ska kunna ändra saker som stavfel eller fel - det är inte tänkt att du ska kunna skriva om historien.

I själva verket kommer det att finnas en tidsstämpel och en logg över tidigare versioner av tweeten, så att de som vill säga något hemskt och sedan ändra ordalydelsen kommer att upptäcka att den ursprungliga hemska versionen fortfarande finns kvar. Detta kommer att skapa klarhet, så att systemet inte kan missbrukas.

Twitter säger att du kommer att kunna göra flera ändringar inom det 30-minutersfönstret. Det är förståeligt, eftersom man ibland bara fortsätter att göra misstag.

Twitter bekräftade i ett blogginlägg att man testar tweetredigering internt. Det är därför du kanske ser vissa tweets som har en "senast redigerad"-meddelande.

Twitter har vidare bekräftat att det kommer att rullas ut till Twitter Blue-användare under "de kommande veckorna". Det borde innebära att den blir tillgänglig för Twitter Blue-användare under september 2022.

För närvarande sker testningen med Twitter-personal, men kommer sedan att utvidgas till ett enskilt land, där Twitter noga övervakar hur Edit Tweet påverkar konversationen och hur tjänsten används.

Det finns inga uppgifter om allmän tillgänglighet - det kan vara så att det förblir en betalfunktion.

Twitter Blue är en prenumerationstjänst som låser upp ytterligare Twitter-funktioner, som i hög grad riktar sig till avancerade användare - bland annat möjligheten att "ångra" en tweet inom 30 sekunder efter att den har publicerats.

Tjänsten är tillgänglig i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Den kostar 2,99 dollar i månaden - men med löftet om möjligheten att redigera tweets kan den vara på väg att bli mycket mer populär.

Skriva av Chris Hall.