Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Twitter har länge lovat fler sätt för innehållsskapare att tjäna pengar direkt från sin fanbase , och idag tar företaget ett stort steg för att hjälpa till att nå det målet. Den sociala mediejätten har idag introducerat en ny funktion som kallas "Super Followers" - ett nytt alternativ som tillåter användare att ta ut upp till $ 9,99 per månad för tillgång till exklusivt Twitter -innehåll.

I företagets tillkännagivande inlägg , skriver Twitter

För att börja öppnar Twitter funktionen med tre prisnivåer som användare kan ställa in på sin profil: $ 2,99 / $ 4,99 / $ 9,99, men dessutom släppte Twitter tidigare i år en funktion som kallas Tip Jar , där vissa verifierade konton kan möjliggöra en extra knapp till sin profil som gör att fans kan skicka pengar direkt till dem.

Gränssnittet som beskriver hur användarna specifikt kan skicka ut innehåll till sina Super Followers.

I det första blogginlägget klargör Twitter att Super Followers endast kommer att vara tillgängliga för en liten grupp användare i USA för att börja.

Vi har precis börjat och så för närvarande kan en liten grupp i USA som ansökte skapa en Super Follows -prenumeration. Människor kan fortsätta att ansöka om att gå med på väntelistan för att skapa ett Super Follows -prenumeration genom att svepa över sidofältet på din hemtidslinje, trycka på Intäktsgenerering och sedan välja Superföljer. För att vara berättigad till väntelistan just nu måste du ha 10 000 följare eller fler, vara minst 18 år gammal, ha twittrat 25 gånger under de senaste 30 dagarna, vara i USA och följa vår Super Follows -policy.