Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Twitter Spaces får en uppdatering som gör det möjligt för värdar för sociala ljudrum att välja upp till två medvärdar. Tidigare hade mellanslag endast en värd.

Tanken är att med den här nya funktionen blir det lättare för en mängd utrymmen att moderera konversationer. Medvärdar har samma hanteringsrättigheter som huvudvärden. När de väl är inbjudna kan de tala, bjuda in andra medlemmar att tala, fästa tweets, sparka människor från ett utrymme och så vidare. Men bara den ursprungliga, primära värden kan avsluta ett utrymme och bjuda in eller ta bort andra användare att vara medvärdar, vilket innebär att en medvärd inte kan bjuda in en andra.

Tänk på att med denna förändring kan Twitter Spaces nu ha en värd, två medvärdar och upp till tio högtalare alla aktiva samtidigt.

gör det enklare att hantera ditt utrymme ... introducerar co-hosting!



- värdar har två inbjudningar som de kan skicka

- bordet blev precis större: 1 värd, 2 medvärdar och 10 högtalare

- co-hosts kan hjälpa till att bjuda in högtalare, hantera förfrågningar, ta bort deltagare, fästa tweets och mer! pic.twitter.com/s76JFbhTL2 - Spaces (@TwitterSpaces) 5 augusti 2021

Spaces debuterade första gången i december 2020. Funktionen, som bor på Twitter, har presenterats som en "plats att träffas, byggd kring rösterna hos människor som använder Twitter, ditt Twitter -samhälle". Med andra ord, som Clubhouse-appen , tillåter Twitters Spaces en användare att samlas med en annan person eller en grupp användare för live, ljudbaserade konversationer. För mer information om hur Twitter Spaces fungerar, se vår guide.

Twitter sa att den nu lanserar sin nya co-host-uppdatering till Spaces.