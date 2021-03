Twitters ryktade "ångra" -knapp för tweets läcker ut

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Twitter kan utveckla en ångra-knapp för tweets som du önskar att du aldrig skickat, vilket framgår av en animation som upptäckts av appforskaren Jane Manchun Wong , som gräver igenom koden för att hitta ej släppta funktioner.

Den läckta animationen visar ett gränssnitt med Twitter: s "Your Tweet was sent" -meddelandet ovanför en ny "Undo" -knapp. Det finns en förloppsindikator på den nya knappen som anger hur länge du har kvar att ångra en tweet innan den publiceras. En ångra-knapp begärs ofta av användare i många appar.

Twitter arbetar med "Undo Send" -timern för tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 mars 2021

En liknande funktion har funnits i Gmail, där användare har en begränsad tid för att stoppa meddelanden eller e-post från att skickas efter att ha tryckt på skicka.

Kom ihåg att Twitter i juli förra året bekräftade att man utforskar idén om en betald prenumerationsmodell för sin plattform, och till och med började undersöka användare om potentiella funktioner som kan läggas till som en del av en potentiell betald tjänst, inklusive möjligheten att snabbt ångra tweets direkt efter att de har skickats. Ända sedan dess har en ångra-knapp ryktats. Men det är fortfarande inte så efterfrågat som en redigeringsknapp för tweets med stavfel.

Ändå skulle en ångra-knapp fortfarande erbjuda användarna möjlighet att snabbt stoppa en tweet från att publicera om de ser ett stavfel i sista sekunden.

