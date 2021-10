Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under de senaste åren har TomTom etablerat sig som ett av världens ledande företag dedikerade till att lösa världens mobilitetsproblem. Den producerar mycket exakta kartor och navigeringsprogram med trafik-, väder- och parkeringsinformation i realtid för att göra dina körningar säkrare och enklare. Den har nyligen släppt TomTom Go Navigation App på alla större appplattformar, inklusive App Store och Google Play, och det bästa av allt har en tre månaders gratis provperiod tillgänglig.

TomTom Go Navigation App är ett överlägset alternativ till andra gratis- och betaltjänster, som Google Maps och Waze. Den har utvecklats med föraren i centrum, designad för att ge dem korrekt trafikinformation, lätt att följa körfältsvägledning, säkerhetskameravarningar och andra funktioner för att göra alla körningar säkrare och enklare. Dessutom kan du komma åt alla dessa navigeringsfunktioner från din telefon eller ansluta till din bilskärm via CarPlay eller Android Auto.

De flesta andra gratis och betalda navigeringstjänster, som Google, har ett enkelt mål – att ta dig från punkt A till punkt B. De kommer dock till korta när det gäller andra viktiga komponenter, som att tillhandahålla smarta bedömningar av vägförhållanden, väderförhållanden, trafik , parkeringstillgänglighet och intressanta platser på din väg. TomTom Go Navigation App tillhandahåller all den informationen och mer.

TomTom Go Navigation App kommer med en 30-dagars gratis provperiod, varefter du måste prenumerera på en av deras automatiska förnyelseplaner. Fortsätt läsa för en detaljerad översikt över appens kärnfunktioner.

De flesta navigationssystem ger en allmän översikt över trafikförhållandena på en viss väg. De baserar ofta sin bedömning på tidigare trender vid en viss tid på dygnet. Det kan vara ganska exakt eftersom trafikförhållandena följer vissa mönster. Sådana aggregatbaserade bedömningar kommer dock till korta när det finns aktiva vägbyggen, blockerade stigar, olyckor och andra oförutsedda omständigheter.

TomTom Go Navigation App ger trafikbedömningar i realtid istället för att basera dem på tidigare aggregat. Som sådan kommer du att få en avancerad varning om potentiella trafikstockningar, nyligen blockerade vägar, olyckor eller oförutsedda incidenter, vägbyggen och andra händelser som kan orsaka förseningar. Beväpnad med realtidsinsikt kan du undvika trafikförseningar och göra intelligenta bedömningar om vägen du ska ta.

De flesta navigationssystem (gratis eller betalda) är nästan uteslutande beroende av onlineanvändning. Vissa av dem har extremt rudimentära offlinekartor, men de är i princip värdelösa. Onlinekartor är verkligen effektiva, men de ökar också din dataanvändning och tömmer telefonens batterier. Dessutom, om du befinner dig i ett område med dålig nätverksanslutning, kanske onlinekartor inte uppdateras tillräckligt snabbt för dina behov.

TomTom Go Navigation App ger extremt tillförlitlig och imponerande kartanvändning offline. Du kan lägga ner 3D offline-kartor till din telefon för att minimera dataanvändningen och spara batteri. Detta är särskilt användbart om du kör i områden med dålig nätverksanslutning. Dessutom kan offlinekartorna uppdateras dagligen eller veckovis enligt aktuella trafik- och vägförhållanden. Som sådan ger TomTom Go Navigation App enorm bekvämlighet och flexibilitet.

Med TomTom Go Navigation App kan du anpassa kartorna efter dina specifika krav och preferenser. Du kan lägga till eller ta bort kartregioner baserat på besökta platser. Du kan också ladda ner kartor över hela städer, länder eller regioner, beroende på vart du vill åka. Men offlinekartor tar upp lagringsutrymme, så du bör helst ladda ner kartor för specifika städer eller regioner snarare än länder.

Navigationssystem fokuserar i allmänhet inte på trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar. De berättar hur du tar dig från punkt A till punkt B, men de inkluderar inte integrerade säkerhetsfunktioner. TomTom Go Navigation App ger dock exakta varningar när du överskrider hastighetsgränsen för ett visst område. Appen uppdateras ständigt för att säkerställa att den matchar hastighetsgränserna i realtid i alla områden, vilket säkerställer att du alltid är inom hastighetsgränsen, var du än är.

TomTom Go Navigation App har vägledning för rörliga körfält, vilket gör att förare kan navigera genom de senaste vägförhållandena. Appen ger tydliga, sväng-för-sväng-anvisningar så att du aldrig missar en sväng. Detta säkerställer att du alltid är förberedd på avfarter och korsningar längs din rutt. Dessutom framhäver 3D-kartvisualiseringen vägen du behöver ta, så det är ingen förvirring när du kör.

De flesta navigationssystem har extremt rudimentära intressanta funktioner - och vissa har inte några. De flesta av dem kräver att du anger tydliga adresser från punkt A till punkt B, men de kan inte hjälpa dig att hitta specifika platser av intresse däremellan. Det kan vara ett problem om du reser långa sträckor och behöver hitta restauranger, kaféer eller bensinstationer längs vägen.

Med TomTom Go Navigation App kan du sömlöst upptäcka nya intressanta platser längs din väg. Du kan söka efter specifika kategorier av intressepunkter, som restauranger eller bensinstationer. Alla relevanta platser av intresse kommer att markeras på din karta och du kan enkelt navigera mot dem innan du fortsätter på din ursprungliga väg.

TomTom Go Navigation App är kompatibel med Android Auto och Apple CarPlay. Som sådan kan du enkelt projicera kartan på din bils navigationsskärm, så att du kan följa kartan utan distraktioner från andra meddelanden. Du kan också lyssna på navigeringen på din bils surroundljud.

TomTom Go Navigation App kommer med en 3-månaders gratis provperiod, inget kreditkort krävs. Efter provperioden kan du gå med i månadsplanen på £1,99 per månad, årsprenumerationen på £12,99 per år eller familjeplanen på £19,99 per år, som kan delas med upp till 6 familjemedlemmar. Följ stegen nedan för att komma igång.

• Kolla in din varukorg på TomTom.com genom att ange ditt namn och din e-postadress

• Få ett e-postmeddelande från TomTom som bekräftar ett lyckat köp

• Njut av problemfri navigering

Det är allt som krävs!

