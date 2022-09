Vad är TikTok nu? TikToks BeReal-klon förklarad

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Ännu en dag, ännu en ny TikTok-funktion. Den här funktionen heter TikTok Now och är särskilt intressant eftersom den är en klon av BeReal, en annan app som aktivt stjäl uppmärksamhet från TikTok. Dessutom har TikTok just gjort TikTok Now till en egen app som du kan ladda ner och använda. Här är allt du behöver veta.

Vad är TikTok Now?

I september 2022 lanserade TikTok en ny funktion som i princip är en kopia av BeReal, den populära franska sociala appen.

BeReal uppmanar användare att ta ett foto med fram- och bakkamera vid en slumpmässig tidpunkt varje dag så att de kan presentera eller fånga en mer realistisk bild av sin dag. TikTok Now fungerar på liknande sätt. TikTok Now bjuder in "dig och dina vänner att fånga vad ni gör i stunden med hjälp av enhetens fram- och bakkamera". Du får ett dagligt meddelande om att ta en video eller ett foto för att snabbt dela med dig av vad du gör för tillfället.

En vecka efter lanseringen av TikTok Now lanserade TikTok funktionen som en fristående mobilapp på globala marknader utanför USA, till stor del på iOS.

Hur fungerar TikTok Now?

TikTok Now, funktionen

Funktionen TikTok Now är tillgänglig för amerikanska användare. På pressbilderna kan du se att "Now" har fått plats i den nedre navigationsfältet, bredvid knappen för inlägg. Tryck på Nu-knappen (blixtsymbol) för att se ett utforskningsflöde med TikTok Nows - eller, som TikTok kallade det, "en daglig foto- och videoupplevelse" - från "de personer som betyder mest". Du får också en daglig uppmaning att ta en 10-sekunders video eller ett statiskt foto för att enkelt dela med dig av vad du håller på med.

TikTok Now har vissa integritetsfunktioner. Till exempel måste användarna vara 18 år för att kunna dela sina TikTok Now-inlägg på Explore Feed. För användare mellan 13 och 15 år är det bara dina vänner - personer som du följer och som följer dig tillbaka - som kan kommentera dina inlägg. Även för användare som är 18 år eller äldre är standardinställningen så att endast vänner kan se dina inlägg, även om de kan ändra sina inställningar så att de delas med allmänheten.

TikTok Nu, appen

TikTok säger att man experimenterar med TikTok Now under de kommande veckorna.

I regioner utanför USA finns TikTok Now som en ny TikTok Now-app. Appen fungerar ungefär som TikTok Now-upplevelsen som för närvarande är inbakad i TikTok-appen i USA. Men som en separat mobilapp som du måste ladda ner för att kunna använda gör den det möjligt för användare att välja att ta emot push-meddelanden för incheckningar - vilket är praktiskt om du föredrar att ha TikTok-appens meddelanden avstängda men vill bli varnad för nya Now. Tänk på att BeReal varnar sina användare via push-notiser och talar om för dem att "det är dags att BeReal" med varningsemojis. TikTok Now-notisen är liknande, och varnar användarna för att det är "dags för nu" med blixtemojis.

Om någon under 16 år registrerar sig för en fristående TikTok Now-app kommer kontot som standard att vara privat. I övrigt är TikTok Now:s sekretessfunktioner desamma mellan appen och funktionen.

Var finns TikTok Now tillgängligt?

iOS-appen TikTok Now är tillgänglig i följande områden: Myanmar, Bulgarien, Pakistan, Kambodja, Thailand, Indonesien, Tyskland, Qatar, Polen, Belgien, Nya Zeeland, Guatemala, Österrike, Bahrain, Sydafrika, Finland, Ghana, Tjeckien, Vietnam, Grekland, Irland, Azerbajdzjan, Israel, Nigeria, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Algeriet, Malaysia, Sverige, Italien, Marocko, Libanon, Mexiko, Danmark, Egypten, Dominikanska republiken och Rumänien.

Det finns också en Android-version av TikTok Now-appen på Bermuda.

TikTok Now-funktionen finns endast i USA.

Är TikTok Now gratis att använda?

Ja, funktionen är gratis i TikTok-appen och den fristående mobilappen är också gratis.

Kommer TikTok att lägga till TikTok Now utanför USA?

TikTok har avböjt att i nuläget ange om funktionen kommer att lanseras i TikTok-appen utanför USA.

Något annat du bör veta?

